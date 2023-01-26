Тепер у малиновому: принцеса Кейт із чоловіком Вільямом сортували продукти з волонтерами

Принц та принцеса Уельські сьогодні разом відвідали Windsor Foodshare у Віндзорі.

Кейт та Вільям вирішили дізнатися більше про підтримку, яку організація надає окремим особам та сім'ям, що живуть на околицях, перш ніж зустрілися з волонтерами та допомогли сортувати пожертвування на їжу та готувати посилки для клієнтів благодійної організації.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

41-річна Кетрін одягла малинове пальто від Hobbs за 370 доларів, під яке підібрала яскравий светр із високою горловиною також від цього самого бренду, одягла чорні штани зі стрілками та поясом на талії та взула замшеві туфлі-човники на підборах.

З прикрас на принцесі були лаконічні сережки-кільця, її заручальна каблучка та обручка, також вона зробила макіяж, підкресливши очі і трохи нафарбувала губи.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Принц Вільям був у темному піджаку, зеленому джемпері та сорочці, а також у штанах.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

А вчора, нагадаємо, принцеса Кейт провела робочу зустріч у Віндзорському замку. Вона зустрілася з експертами з академічних кіл, науки та сектору дошкільної освіти. А поради, які отримала від них, використати у своїй роботі із програмою раннього розвитку Royal Foundation Centre.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

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