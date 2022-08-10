Тепер у мінішортах: королева Летиція захопила новим аутфітом на прогулянці у відпустці

Іспанська королівська родина продовжує насолоджуватися літнім відпочинком у Пальма-де-Майорці. А королева Летиція сьогодні демонструє публіці образ у коротких шортах.

Летиція разом із чоловіком королем Філіпом VI та двома доньками вийшла на прогулянку та потрапила під приціли вуличних фотографів.

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

Цими днями королеву критикували за вибір сукні. Кілька днів тому королева з'явилася на публіці у мініатюрній сукні-сорочці від Zara, коли гуляла з доньками та свекрухою та ходила до ресторана.

Але, схоже, Її Величність не планує звертати на критику жодної уваги. Сьогодні Летиція одягла короткі блакитні шорти у смужку з поясом на талії, які поєднала з білою сорочкою, великою сумкою шопером та тканинними еспадрильями.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Молодша дочка пари Софія була у сукні кольору гакі з білими малюнками та чорними еспадрильями на зав'язках, а старша Леонор одягла червону сукню у дрібний квітковий принт та у поєднанні з бежевими еспадрильями на платформі.

Королева Летиція з дочкою Софією / Фото: Getty Images

Король Філіпп був теж у шортах, блакитній футболці-поло та замшевих сірих туфлях. Раніше ми писали, що король Філіп VI взяв участь у вітрильних змаганнях та показували фото.

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