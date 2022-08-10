Тепер у мінішортах: королева Летиція захопила новим аутфітом на прогулянці у відпустці

Іспанська королівська родина продовжує насолоджуватися літнім відпочинком у Пальма-де-Майорці. А королева Летиція сьогодні демонструє публіці образ у коротких шортах.
Летиція разом із чоловіком королем Філіпом VI та двома доньками вийшла на прогулянку та потрапила під приціли вуличних фотографів.
Цими днями королеву критикували за вибір сукні. Кілька днів тому королева з'явилася на публіці у мініатюрній сукні-сорочці від Zara, коли гуляла з доньками та свекрухою та ходила до ресторана.
Але, схоже, Її Величність не планує звертати на критику жодної уваги. Сьогодні Летиція одягла короткі блакитні шорти у смужку з поясом на талії, які поєднала з білою сорочкою, великою сумкою шопером та тканинними еспадрильями.
Молодша дочка пари Софія була у сукні кольору гакі з білими малюнками та чорними еспадрильями на зав'язках, а старша Леонор одягла червону сукню у дрібний квітковий принт та у поєднанні з бежевими еспадрильями на платформі.
Король Філіпп був теж у шортах, блакитній футболці-поло та замшевих сірих туфлях. Раніше ми писали, що король Філіп VI взяв участь у вітрильних змаганнях та показували фото.
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