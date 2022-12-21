Тепер у рожевому: королева Летиція продемонструвала гарний лук на вулицях Мадрида

У рамках своїх святкових заходів у період Різдва королева Летиція відвідала дитячу лікарню, щоб дізнатися про проєкт "Yo Cuento", театральну ініціативу, яка дає дітям можливість висловитися.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Візит відбувся за кілька днів до того, як Летиція та її родина, король Філіп VI, принцеса Леонор та інфанта Софія разом відсвяткують Різдво у своєму будинку у палаці Сарсуела в Мадриді.

На захід Летиція приїхала в рожевій блузці, штанях зі стрілками і пальті в тон, підібравши до лука чорні туфлі на невисоких підборах.

Королева мала чудовий вигляд. Її образ був доповнений трьома маленькими сережками-кільцями та улюбленою каблучкою від Karen Hallam, яку вона носить на вказівному пальці.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Вчора Летиція, нагадаємо, відвідала святкування 15-річчя фонду "Microfinanzas BBVA" у Паласіо-дель-Маркес-де-Саламанці в Мадриді. На публіці вона сяяла у темно-бордовій сукні Massimo Dutti з чорним поясом на талії, туфлях-човниках від Magrit та з чорним клатчем Nina Ricci в руках.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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