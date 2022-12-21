Тепер у рожевому: королева Летиція продемонструвала гарний лук на вулицях Мадрида

Королева Летиція відвідала сьогодні дитячу лікарню Університету Ніньо Гесус у Мадриді.
У рамках своїх святкових заходів у період Різдва королева Летиція відвідала дитячу лікарню, щоб дізнатися про проєкт "Yo Cuento", театральну ініціативу, яка дає дітям можливість висловитися.
Візит відбувся за кілька днів до того, як Летиція та її родина, король Філіп VI, принцеса Леонор та інфанта Софія разом відсвяткують Різдво у своєму будинку у палаці Сарсуела в Мадриді.
На захід Летиція приїхала в рожевій блузці, штанях зі стрілками і пальті в тон, підібравши до лука чорні туфлі на невисоких підборах.
Королева мала чудовий вигляд. Її образ був доповнений трьома маленькими сережками-кільцями та улюбленою каблучкою від Karen Hallam, яку вона носить на вказівному пальці.
Вчора Летиція, нагадаємо, відвідала святкування 15-річчя фонду "Microfinanzas BBVA" у Паласіо-дель-Маркес-де-Саламанці в Мадриді. На публіці вона сяяла у темно-бордовій сукні Massimo Dutti з чорним поясом на талії, туфлях-човниках від Magrit та з чорним клатчем Nina Ricci в руках.
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