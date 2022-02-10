"Тепер ви знаєте про мене все": Олена Зеленська розповіла про принципи здорового харчування своєї сім'ї

"Тепер ви знаєте про мене все": Олена Зеленська розповіла про принципи здорового харчування своєї сім'ї

Перша леді України опублікувала в Instagram пост і розповіла особисту історію про те, як вона прийшла до правильного харчування і через що їй довелося пройти.

"Я постійно говорю, пишу, переконую в необхідності здорового харчування. Тому логічне і чесне запитання, на яке я чекаю, це: "А як у вас, Олено, справи з правильним харчуванням? Ви нас агітуєте, підштовхуєте до змін, а як самі?", — почала Олена свій пост. І далі відверто розповіла про те, як прийшла у здорове харчування.

"Як і більшість із нас, я прийшла у здорове харчування не відразу (про що зараз жалкую). Після народження доньки я, як і багато жінок, виявилася дещо важчою і ширшою, ніж раніше. Вирішила, що регулярні заняття спортом швидко виправлять ситуацію, і я знову дивитимусь у дзеркало із задоволенням. Не міняла раціон, їла все, що хотілося. Минув рік... Вправи набридли, мотивація зникла, кілограми — ні. Звернулась до консультанта зі схуднення. Жорстка дієта, мінімальні порції, 5-разове харчування, планування раціону на тиждень, нескінченне приготування, контейнери з собою. Три місяці муштри – і я задоволена! Мінус 10 на вагах! За ці три місяці я навчилася пити по півтора літри води щодня, і ця корисна звичка залишилася у мене досі.

Але це не єдиний результат. На жаль, втративши зайві кілограми, разом із ними я втратила ще дещо. Енергію, тонус, гормональний баланс. Є чудова приказка "Що занадто — то не здраво".

Нарешті я усвідомила, що в житті все має бути збалансовано. Має бути спорт (фізкультура, те, що подобається, що не набридає, дає енергію та заряджає). Має бути раціональне харчування – без винятку будь-яких продуктів назавжди, повноцінне, розумне. Спостерігаю, як наш спосіб життя впливає на дітей, адже все починається із сім'ї. Як моя дочка практикує здорове харчування – це справжня робота. Син, який народився, коли ми вже харчувалися свідомо, має менше застарілих смакових звичок. Як і багато дітей любить шоколад, може з'їсти шматок піци, але це для нього не норма, а виняток.

Звичайно, іноді хочеться солоденького, іноді — солоненького або взагалі фастфуду! Коли дуже хочеться – дозволяю собі, але знаю, що завтра маю відпрацювати у залі та зробити менш калорійний раціон.

Мої правила: не поєдную м'ясо і рибу ні з чим, крім овочів. Якщо хочу кашу чи картоплю – з овочами. Не люблю рибу. Але один-два рази на тиждень обов'язково їм.

Мені пощастило із чоловіком – він мене підтримує. Тому я привчаю його до здорового харчування, а він мене – до фізкультури. Багато років він мене м'яко підштовхував, я чинила опір, знаходила відмовки, але нарешті здалася. І вже більше 10 років я його правильно годую, а він допомагає мені не зупинятися із тренуваннями.

Олена Зеленська з чоловіком Володимиром / Instagram Олени Зеленської

Винятки підтверджують правила, говорили у школі. Так і є. Коли свято, як у відпустці, я знаю, що можу тимчасово порушити звичний режим. Але я також знаю, що я повернуся до нього. Тому що бездумне споживання – вплив на зовнішність – поганий настрій. І – замкнене коло.

Коли я говорю, що всі у нас є шкідливі харчові звички, я знаю, про що говорю, бо говорю і про себе. Пам'ятаєте, в дитинстві: солодкий чай з бутербродом з олією та ковбаскою? (Аж слина потекла!) Не здорово. Обов'язково відкладеться на талії. Але смачно, бо звичка, бо спогади… Іноді можна собі дозволити, але не кожен день, не завжди, не тільки це.

І коли я стверджую, що звички можна змінити, теж говорю зі свого досвіду. Це довго вимагає зусиль, але це можливо!

Тепер ви знаєте про мене все. Абсолютно не ідеальна, роблю помилки, намагаюся вчасно виправляти. Прекрасного збалансованого дня та міцного здоров'я!", — підсумувала перша леді.

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