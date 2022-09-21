Тепер їх носить Кейт: принцесу Уельську помітили у перлах покійної королеви Єлизавети II

Ні для кого не секрет, що улюбленою прикрасою королеви Великої Британії Єлизавети II були перли. Саме цю прикрасу монархиня носила все життя, вважаючи частиною своєї "уніформи".

У колекції королеви було досить багато перлів і досі невідома їхня точна кількість — у неї були намиста подаровані батьками, деякі вона замовляла сама, але також колекції були й подарунки від очільників інших держав.

Через те, що намиста дуже схожі між собою, їх досить важко ідентифікувати, але було у Єлизавети II одне перлове кольє, яке досить сильно виділялося на тлі інших, оскільки нитки з перлами в ньому довші. Також у цьому кольє була діамантова застібка. Королева одягала це намисто рідше, ніж решту і в основному на менш офіційні заходи — обіди, бали чи концерти.

Походження прикраси невідоме, але є припущення, що вона була подарована Єлизаветі на коронацію від еміра Катару.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Після смерті монархині, ймовірно, прикраса перейшла до дружини її онука Вільяма – принцеси Уельської. Кетрін одягла триярусне намисто на обід у Букінгемському палаці, організований для представників Співдружності.

Кетрін, принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Також на принцесі були сережки покійної монархині та браслет із трьох перлинних ниток, який раніше належав її свекрусі – принцесі Діані.

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