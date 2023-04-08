Тепер її ім'я носить квітка: Джилл Байден відвідала особливу церемонію в посольстві Нідерландів

Цей захід проводиться вже багато років, але для першої леді він став особливо приємним, оскільки він дуже любить свіжі квіти.

Перша леді США взяла участь у незвичайному заході – церемонії офіційного присвоєння її імені новому тюльпану. Подія відбулася під час Днів голландських тюльпанів у посольстві Нідерландів у Вашингтоні.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Нову квітку червонувато-жовтогарячого відтінку і з пухнастими пелюстками під назвою "Джилл Байден" представив їй Андре Гаспелс, посол Королівства Нідерландів у США.

Але називають квітку на честь першої леді США не вперше. Традиція існує від кінця 1800-х років і за цей час іменами дружин президентів було названо сім квітів.

Тюльпани "Джилл Байден" / Фото: Associated Press

Тюльпани "Джилл Байден" / Фото: Associated Press

"Нехай у цей щасливий час сліпучо-оранжевий колір цих тюльпанів буде нагадуванням про багато весн, які розділили наші народи, і стане маяком для дружби, яку ми продовжуємо зміцнювати сьогодні", - сказала перша леді у своїй промові та з келихом шампанського в руках.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Подія стала дуже приємною для першої леді, оскільки відомо, що вона дуже любить свіжі квіти і в Білому домі має сад з різними сортами квітів. Також у вбраннях вона часто віддає перевагу сукням саме у квітковий принт.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Для заходу Байден одягла досить яскраво. На першій леді була однотонна чорна сукня, але поєднала вона її з червоним пальтом на одній застібці.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Лук доповнили туфлі, золоті прикраси, укладання та макіяж. Також вона одягла окуляри для зору у чорній оправі.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Але зазначимо, що також є й інші квіти, названі на честь знаменитих особистостей. Особливо часто імена зірок та політиків присуджують трояндам.

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