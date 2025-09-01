- Дата публікації
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 180
- Час на прочитання
- 2 хв
Тепер її Лабубу синій: тенісистка Наомі Осака знову замилувала всіх своїм образом і аксессуаром
Милий аксесуар спортсменки привернув багато уваги.
Японська тенісистка Наомі Осака знову привернула загальну увагу своїм вбранням на змаганнях. На Відкритому чемпіонаті США з тенісу вона вийшла на корт в ексклюзивному вбранні від Nike.
Цього разу спортивне вбрання Наомі було пурпурного кольору. Лук включав сукню зі спідницею-балоном, прикрашену рюшем, а також вітрівку всипану стразами.
Голову спортсменки цього разу прикрашали навушники зі стразами та фіолетова кепка. Але також увагу привертав і новий аксесуар на сумці — синій Лабубу зі стразами, який тримав у руках ракетку.
Аксесуар тенісистки був зроблений на замовлення — його прикрашали стрази і лелітки. Лабубу Наомі, створений не оригінальним брендом, а маркою з Нью-Йорка A-Morir на 3D-принтері, а стрази до нього приклеєні вручну.
Наступного дня вона продемонструвала ще одного такого малюка, але вже чорного кольору і з червоними окулярами.
Вперше всі заговорили про брелоки Наомі минулого тижня, коли вона з’явилася на публіці з червоним Лабубу. Наомі тоді також розповіла, що її іграшку звуть Біллі Джин Кінг — вона назвала її на честь легендарної американської тенісистки.
Нагадаємо, що Лабубу стали однією з найзатребуваніших іграшок 2025 року. Попри те, що вони з’явилися ще 2015 року завдяки художнику Касінгу Лунгу, популярність цієї пухнастої істоти з гострими зубами різко зросла після того, як у квітні 2024 року учасниця гурту Blackpink Ліса поділилася своїми фотографіями з Лабубу.