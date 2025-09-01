ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
180
Час на прочитання
2 хв

Тепер її Лабубу синій: тенісистка Наомі Осака знову замилувала всіх своїм образом і аксессуаром

Милий аксесуар спортсменки привернув багато уваги.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Наомі Осака

Наомі Осака / © Getty Images

Японська тенісистка Наомі Осака знову привернула загальну увагу своїм вбранням на змаганнях. На Відкритому чемпіонаті США з тенісу вона вийшла на корт в ексклюзивному вбранні від Nike.

Цього разу спортивне вбрання Наомі було пурпурного кольору. Лук включав сукню зі спідницею-балоном, прикрашену рюшем, а також вітрівку всипану стразами.

Наомі Осака / © Getty Images

Наомі Осака / © Getty Images

Голову спортсменки цього разу прикрашали навушники зі стразами та фіолетова кепка. Але також увагу привертав і новий аксесуар на сумці — синій Лабубу зі стразами, який тримав у руках ракетку.

Аксесуар тенісистки був зроблений на замовлення — його прикрашали стрази і лелітки. Лабубу Наомі, створений не оригінальним брендом, а маркою з Нью-Йорка A-Morir на 3D-принтері, а стрази до нього приклеєні вручну.

Наомі Осака та її Лабубу / © Getty Images

Наомі Осака та її Лабубу / © Getty Images

Наступного дня вона продемонструвала ще одного такого малюка, але вже чорного кольору і з червоними окулярами.

Наомі Осака і її Лабубу / © Getty Images

Наомі Осака і її Лабубу / © Getty Images

Наомі Осака і її Лабубу / © Getty Images

Наомі Осака і її Лабубу / © Getty Images

Вперше всі заговорили про брелоки Наомі минулого тижня, коли вона з’явилася на публіці з червоним Лабубу. Наомі тоді також розповіла, що її іграшку звуть Біллі Джин Кінг — вона назвала її на честь легендарної американської тенісистки.

Наомі Осака та її Лабубу / © Getty Images

Наомі Осака та її Лабубу / © Getty Images

Нагадаємо, що Лабубу стали однією з найзатребуваніших іграшок 2025 року. Попри те, що вони з’явилися ще 2015 року завдяки художнику Касінгу Лунгу, популярність цієї пухнастої істоти з гострими зубами різко зросла після того, як у квітні 2024 року учасниця гурту Blackpink Ліса поділилася своїми фотографіями з Лабубу.

Дата публікації
Кількість переглядів
180
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie