Тепер з іншою: пес Патрон сфотографувався в обіймах Лесі Нікітюк

Відомий собака-піротехнік виявився справжнім ловеласом. Він продовжує фотографуватися в обіймах зіркових красунь.
Пес-сапер Патрон похизувався спільними світлинами із новою зірковою красунею – Лесею Нікітюк.
На знімку ведуча тримає відому собаку на руках. І Леся, і Патрон мають щасливий вигляд.
"Кого я сьогодні зустрів. Леді Ле, Леся Іванівна, Лесюня - @lesia_nikituk
Я просто у захваті від неї! Вона в житті ще гарніша, ніж на фото. А яка добра! Вона знає, як розмовляти з собачками. А яка патріотка і волонтерка! Поки ми знімались — відправила дві фури кудись з чимось важливим (я не підслуховував).
Знімали "Ле маршрутку". То десь осінню чи зимою побачите епізод зі мною. Всім красивий лизь. Такий красивий, як Леся", - написав Патрон.
Нікітюк відреагувала на допис і написала у коментарі: "Облизав.. а потім кусьнув за палець". На що собака відповів: "Лесю, я не стримався, пробааач! Мені одного лизька було замало".
Нагадаємо, раніше Патрон вихвалявся фото з Надею Дорофєєвою та відфотошопленою світлиною з Дашею Астаф'євою.
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