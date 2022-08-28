Тепер з іншою: пес Патрон сфотографувався в обіймах Лесі Нікітюк

Пес-сапер Патрон похизувався спільними світлинами із новою зірковою красунею – Лесею Нікітюк.

На знімку ведуча тримає відому собаку на руках. І Леся, і Патрон мають щасливий вигляд.

Пес Патрон і Леся Нікітюк / Фото: Instagram пса Патрона

"Кого я сьогодні зустрів. Леді Ле, Леся Іванівна, Лесюня - @lesia_nikituk

Я просто у захваті від неї! Вона в житті ще гарніша, ніж на фото. А яка добра! Вона знає, як розмовляти з собачками. А яка патріотка і волонтерка! Поки ми знімались — відправила дві фури кудись з чимось важливим (я не підслуховував).

Знімали "Ле маршрутку". То десь осінню чи зимою побачите епізод зі мною. Всім красивий лизь. Такий красивий, як Леся", - написав Патрон.

Пес Патрон і Леся Нікітюк / Фото: Instagram пса Патрона

Нікітюк відреагувала на допис і написала у коментарі: "Облизав.. а потім кусьнув за палець". На що собака відповів: "Лесю, я не стримався, пробааач! Мені одного лизька було замало".

Нагадаємо, раніше Патрон вихвалявся фото з Надею Дорофєєвою та відфотошопленою світлиною з Дашею Астаф'євою.

Читайте також: