Тепла зустріч: дружина Бориса Джонсона у лимонному топі, герцогиня Камілла у квітковій сукні

Керрі Джонсон і герцогиня Корнуольська зустрілися у Руанді.

Ми вже писали, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і його дружина Керрі Джонсон прибули на зустріч глав урядів Співдружності в Руанді.

В межах поїздки Керрі відвідала захід "Насильство щодо жінок і дівчат у Руанді". Там вона зустрілася з герцогинею Корнуольською Каміллою, яка приїхала туди з чоловіком - принцем Уельським (він представляє королеву на зустрічі глав урядів Співдружності). Жінки привітали одна одну поцілунками у щоки. Керрі і Камілла, перш ніж сісти на свої місця, кілька хвилин мило поспілкувалися.

Керрі Джонсон і герцогиня Камілла / Фото: Getty Images

Джонсон мала яскравий вигляд у лимонному топі від J Crew з рюшами і сірій спідниці з геометричним синьо-зеленим принтом. У вухах у неї були золоті сережки а на руках – каблучки і браслети. Волосся Керрі уклала у гарні локони і зробила макіяж із ніжно-персиковою помадою.

Керрі Джонсон і герцогиня Камілла / Фото: Getty Images

Камілла обрала для свого аутфіту елегантну синю сукню з квітковим принтом та коміром від бренду Bombshell, яку поєднала з верблюжими туфлями на стійких підборах.

Керрі Джонсон і герцогиня Камілла / Фото: Getty Images

Свій аутфіт герцогиня доповнила елегантними золотими сережками, кулоном на ланцюжку, акуратним укладанням та макіяжем.

Нагадаємо, принц Чарльз та Камілла вшанували пам'ять жертв геноциду в Руанді 1994 року під час відвідування меморіалу у Кігалі. Королівська пара зустрілася з тими, хто вижив під час масового геноциду, і віддали шану жертвам, поклавши вінок із білих троянд, на якому була листівка, підписана парою, і срібні стрічки з тисненням "Ніколи більше".

Поїздка стала першим королівським візитом до Руанди, однієї з небагатьох країн світу, які королева Єлизавета II не відвідувала.

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