Тепла зустріч: принц Гаррі прибув на один і той самий захід із королевою Матильдою

Герцог Сассекський перебуває з візитом у Нью-Йорку.
Принц Гаррі та королева Бельгії Матильда відвідали вечерю високого рівня на тему "Насильство щодо дітей та його вплив на психічне здоров'я", організовау Всесвітньою організацією охорони здоров'я в Нью-Йорку.
Герцог Сассекський мав елегантний вигляд у темному костюмі та білій сорочці з відкритим коміром, а Матильда одягла червону сукню Safiyaa та замшеві туфлі-човники на підборах Maison Natan. Принц та королева обмінялися теплим привітанням під час зустрічі.
Відомо, що королева Матильда взяла участь у низці робочих зустрічей з питань ґендерної рівності, насильства щодо жінок та дівчат, а також виступила з промовою на вечері ВООЗ, присвяченій впливу насильства на психічне здоров'я дітей.
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Нагадаємо, візит герцога Сассекського до Нью-Йорка збігається з Тижнем високого рівня Генеральної Асамблеї ООН та Тижнем клімату.
Сьогодні в Нью-Йорку також відбудеться Інноваційний саміт премії принца Уельського Earthshot Prize, але Вільям не відвідає захід. Уельські з родиною зараз перебувають на відпочинку в Шотландії.
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