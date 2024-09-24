Тепла зустріч: принц Гаррі прибув на один і той самий захід із королевою Матильдою

Принц Гаррі та королева Бельгії Матильда відвідали вечерю високого рівня на тему "Насильство щодо дітей та його вплив на психічне здоров'я", організовау Всесвітньою організацією охорони здоров'я в Нью-Йорку.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Герцог Сассекський мав елегантний вигляд у темному костюмі та білій сорочці з відкритим коміром, а Матильда одягла червону сукню Safiyaa та замшеві туфлі-човники на підборах Maison Natan. Принц та королева обмінялися теплим привітанням під час зустрічі.

Принц Гаррі та королева Матильда / Фото: Getty Images

Відомо, що королева Матильда взяла участь у низці робочих зустрічей з питань ґендерної рівності, насильства щодо жінок та дівчат, а також виступила з промовою на вечері ВООЗ, присвяченій впливу насильства на психічне здоров'я дітей.

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Нагадаємо, візит герцога Сассекського до Нью-Йорка збігається з Тижнем високого рівня Генеральної Асамблеї ООН та Тижнем клімату.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Сьогодні в Нью-Йорку також відбудеться Інноваційний саміт премії принца Уельського Earthshot Prize, але Вільям не відвідає захід. Уельські з родиною зараз перебувають на відпочинку в Шотландії.

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