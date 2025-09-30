ТСН у соціальних мережах

Суспільство
245
1 хв

Тепла зустріч у Гарварді: королева Матильда приїхала провідати дочку — принцесу Єлизавету

Королева Матильда нещодавно побувала з робочим візитом у США і не прогавила можливості зустрітися там зі своєю 23-річною дочкою принцесою Єлизаветою.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Єлизавета та королева Матильда

Принцеса Єлизавета і королева Матильда / © Instagram Бельгійської королівської родини

Спадкоємиця бельгійського престолу зараз навчається у Гарварді. Її мати знайшла час у своєму щільному графіку, щоб поєднати робочий захід із зустріччю з дочкою.

Знімками поділилися в королівському Instagram, написавши:

Принцеса Єлизавета і королева Матильда / © Instagram Бельгійської королівської родини

Принцеса Єлизавета і королева Матильда / © Instagram Бельгійської королівської родини

«Невелика поїздка до Бостона перед 80-ю сесією Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку… Королева скористалася своєю поїздкою до Нью-Йорка минулого тижня, щоб зустрітися з принцесою Єлизаветою в кампусі Гарварда», — йдеться у повідомленні.

Королева приїхала на зустріч у червоному штанному костюмі, під який одягла бежевий топ та коричневі туфлі. А принцеса була одягнена у джинсову сорочку та широкі сині джинси у поєднанні з чорними лоферами. Їх сфотографували під час прогулянки кампусом.

Принцеса Єлизавета і королева Матильда / © Instagram Бельгійської королівської родини

Принцеса Єлизавета і королева Матильда / © Instagram Бельгійської королівської родини

А днями, нагадаємо, з’явилися чутки про те, що у Єлизавети роман із принцом Ліхтенштейна. Королівський палац відмовився коментувати цю новину будь-яким чином.

Принцеса Єлизавета і королева Матильда / © Instagram Бельгійської королівської родини

Принцеса Єлизавета і королева Матильда / © Instagram Бельгійської королівської родини

245
