Тепла зустріч у Гарварді: королева Матильда приїхала провідати дочку — принцесу Єлизавету
Королева Матильда нещодавно побувала з робочим візитом у США і не прогавила можливості зустрітися там зі своєю 23-річною дочкою принцесою Єлизаветою.
Спадкоємиця бельгійського престолу зараз навчається у Гарварді. Її мати знайшла час у своєму щільному графіку, щоб поєднати робочий захід із зустріччю з дочкою.
Знімками поділилися в королівському Instagram, написавши:
«Невелика поїздка до Бостона перед 80-ю сесією Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку… Королева скористалася своєю поїздкою до Нью-Йорка минулого тижня, щоб зустрітися з принцесою Єлизаветою в кампусі Гарварда», — йдеться у повідомленні.
Королева приїхала на зустріч у червоному штанному костюмі, під який одягла бежевий топ та коричневі туфлі. А принцеса була одягнена у джинсову сорочку та широкі сині джинси у поєднанні з чорними лоферами. Їх сфотографували під час прогулянки кампусом.
А днями, нагадаємо, з’явилися чутки про те, що у Єлизавети роман із принцом Ліхтенштейна. Королівський палац відмовився коментувати цю новину будь-яким чином.