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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Тепла зустріч у палаці: король Чарльз прийняв на аудієнції президента Зеленського

Британський король Чарльз знову дав аудієнцію президентові України Володимиру Зеленському під час його візиту до Лондона.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Володимир Зеленський та король Чарльз

Володимир Зеленський та король Чарльз / © Getty Images

Зустріч монарха та президента відбулася 14 жовтня у Букінгемському палаці, а її подробиці не розголошувалися.

"Для мене важливо мати можливість особисто подякувати за непохитну підтримку України. Ми цінуємо всю допомогу Сполученого Королівства", - заявив президент Зеленський під час поїздки до Британії.

Володимир Зеленський та король Чарльз / © Getty Images

Володимир Зеленський та король Чарльз / © Getty Images

Король Чарльз з'явився на аудієнції у темно-синьому класичному костюмі у смужку, білій сорочці теж у смужку та синій краватці у принт. У нагрудній кишені монарха була хустка, а на піджаку пришпилена квітка.

Володимир Зеленський з'явився на зустрічі у чорному луку – піджаку, штанях, сорочці та черевиках, але не класичних.

Володимир Зеленський та король Чарльз / © Getty Images

Володимир Зеленський та король Чарльз / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми детально обговорювали, що президент Зеленський носить під час війни.

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