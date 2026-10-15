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Тепла зустріч у палаці: король Чарльз прийняв на аудієнції президента Зеленського
Британський король Чарльз знову дав аудієнцію президентові України Володимиру Зеленському під час його візиту до Лондона.
Зустріч монарха та президента відбулася 14 жовтня у Букінгемському палаці, а її подробиці не розголошувалися.
"Для мене важливо мати можливість особисто подякувати за непохитну підтримку України. Ми цінуємо всю допомогу Сполученого Королівства", - заявив президент Зеленський під час поїздки до Британії.
Король Чарльз з'явився на аудієнції у темно-синьому класичному костюмі у смужку, білій сорочці теж у смужку та синій краватці у принт. У нагрудній кишені монарха була хустка, а на піджаку пришпилена квітка.
Володимир Зеленський з'явився на зустрічі у чорному луку – піджаку, штанях, сорочці та черевиках, але не класичних.
Нагадаємо, раніше ми детально обговорювали, що президент Зеленський носить під час війни.