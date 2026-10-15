Тепла зустріч у палаці: король Чарльз прийняв на аудієнції президента Зеленського

Володимир Зеленський та король Чарльз / © Getty Images

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Зустріч монарха та президента відбулася 14 жовтня у Букінгемському палаці, а її подробиці не розголошувалися.

"Для мене важливо мати можливість особисто подякувати за непохитну підтримку України. Ми цінуємо всю допомогу Сполученого Королівства", - заявив президент Зеленський під час поїздки до Британії.

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Володимир Зеленський та король Чарльз / © Getty Images

Король Чарльз з'явився на аудієнції у темно-синьому класичному костюмі у смужку, білій сорочці теж у смужку та синій краватці у принт. У нагрудній кишені монарха була хустка, а на піджаку пришпилена квітка.

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Володимир Зеленський з'явився на зустрічі у чорному луку – піджаку, штанях, сорочці та черевиках, але не класичних.

Володимир Зеленський та король Чарльз / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми детально обговорювали, що президент Зеленський носить під час війни.

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