ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
202
Час на прочитання
1 хв

Тепле привітання королеви Камілли та принцеси Кейт заскочили на фото

Між королевою Каміллою та принцесою Кетрін завжди були гарні стосунки.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камілла та принцеса Кейт / © Getty Images

Учора двох королівських осіб зняли під час церемонії привітання президентського подружжя Нігерії.

Королева Камілла і король Чарльз на церемонії вітання у Віндзорському замку / © Associated Press

Королева Камілла, одягнена у ніжно-рожеве пальто з атласними лацканами від Fiona Clare, привітала поцілунком та обіймами принцесу Уельську Кейт, одягнену в сіру сукню-пальто від британсько-нігерійського дизайнера Толу Кокера, у Віндзорському замку. У королеви та її невістки, очевидно, дуже теплі стосунки.

А буквально кількома днями раніше під час служби на честь Дня Співдружності принцеса Кетрін не змогла так само привітати королівську принцесу Анну, оскільки їй завадив занадто широкий капелюх на голові.

Дата публікації
Кількість переглядів
202
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie