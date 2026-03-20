Тепле привітання королеви Камілли та принцеси Кейт заскочили на фото
Між королевою Каміллою та принцесою Кетрін завжди були гарні стосунки.
Учора двох королівських осіб зняли під час церемонії привітання президентського подружжя Нігерії.
Королева Камілла, одягнена у ніжно-рожеве пальто з атласними лацканами від Fiona Clare, привітала поцілунком та обіймами принцесу Уельську Кейт, одягнену в сіру сукню-пальто від британсько-нігерійського дизайнера Толу Кокера, у Віндзорському замку. У королеви та її невістки, очевидно, дуже теплі стосунки.
А буквально кількома днями раніше під час служби на честь Дня Співдружності принцеса Кетрін не змогла так само привітати королівську принцесу Анну, оскільки їй завадив занадто широкий капелюх на голові.