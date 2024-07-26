Теплі фото з сестрою та підтримка батьків: розглядаємо архівні сімейні знімки Камали Гарріс

Пропонуємо подивитися, який вигляд мала політикиня у дитинстві та юності.
21 липня президент США Джо Байден після провалу на дебатах зняв свою кандидатуру з президентських перегонів. Своєю наступницею він назвав чинну віцепрезидентку — 59-річну Камалу Гарріс.
Для багатьох такий крок став сюрпризом, оскільки Байден не обговорював це зі своїми прихильниками. Однак, якщо Камала переможе на виборах, які відбудуться в Америці 5 листопада 2024 року, то стане першою жінкою-президентом в історії цієї країни. Суперником Камали є Дональд Трамп, який на виборах 2016 року вже один раз переміг жінку — Гілларі Клінтон.
Оскільки передвиборна кампанія намічається в Америці дуже гучною і не простою, пропонуємо дізнатися про Камала трохи більше з архівних фото, які вона сама ж і показувала в Instagram. Нижче ми зібрали фотографії з дитинства та юності віцепрезидентки.
Вона народилася сім'ї емігрантів. Мати політикині – Шьямала Гопалан – народилася і до 19 років мешкала в Індії. Вона була вченою та працювала над вивченням раку молочної залози. Батько Камали народився на Ямайці. У США він працював на економічному факультеті у Стенфордському університеті.
Дідусь Камали був високопосадовцем в Індії, а бабуся займалася просвітництвом сільських жінок у питаннях контрацепції. У пари було четверо дітей.
Також Камала має молодшу сестру Маю, яка є успішною юристкою. Камала часто ділиться дитячими фотографіями з сестрою на своїй сторінці.
Камала закінчила Говардський університет. Потім вона закінчила коледж права у Каліфорнійському університеті.
У дитинстві вона була усміхненою дівчинкою. Деякі милі знімки жінка неодноразово показувала, мабуть, вони багато для неї означають.
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