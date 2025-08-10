ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
73
Час на прочитання
1 хв

Теплі слова від чоловіка, сестри та мами: принцеса Беатріс отримала привітання на честь свята

У п’ятницю, 8 серпня, принцеса Йоркська Беатріс відсвяткувала 37-річчя. Її рідні поділилися у соцмережах фотографіями іменинниці та опублікували привітання для неї.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Беатріс

Принцеса Беатріс / © Associated Press

Чоловік Беатріс — Едоардо Мапеллі-Моцці опублікував фото принцеси у своєму Instagram написав:

«З днем народження, моя прекрасна дружино. Ти найкраща. Ми тебе дуже любимо. E, W, S, A xxx».

Едоардо Мапеллі-Моцці та принцеса Беатріс / © Getty Images

Едоардо Мапеллі-Моцці та принцеса Беатріс / © Getty Images

Фотографією Беатріс поділилася також у соцмережі та її молодша сестра — принцеса Євгенія. Вона написала:

«З днем народження, моя дорога Беабеа… моя старша сестричко, найкраща на світі».

Принцеси Беатріс і Євгенія / © Getty Images

Принцеси Беатріс і Євгенія / © Getty Images

А мама Беатріс — Сара Йоркська — опублікувала довгий пост на честь своєї дочки.

«З днем народження, моя люба Беатріс.

Немає нічого кращого, ніж тримати тебе в обіймах і відчувати неймовірний зв’язок, який пов’язує нас із самого твого народження. Ти продовжуєш надихати мене щодня своєю силою, добротою і тим, як ти любиш і піклуєшся про свою сім’ю.

Принцеса Беатріс і Сара Йоркська / © Associated Press

Принцеса Беатріс і Сара Йоркська / © Associated Press

Такі моменти ніколи не набридають, і я ціную їх більше ніж можна висловити словами. Обійми, сміх, тихе порозуміння між нами. Ти наповнюєш мене такою гордістю, що я твоя мама, і я нескінченно вдячна тобі за те, якою жінкою ти стала», — написала герцогиня.

Раніше ми також зібрали для вас дитячі фотографії принцеси Беатріс на яких вона заскочена з мамою та сестрою.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie