Теплі слова від чоловіка, сестри та мами: принцеса Беатріс отримала привітання на честь свята

Принцеса Беатріс / © Associated Press

Чоловік Беатріс — Едоардо Мапеллі-Моцці опублікував фото принцеси у своєму Instagram написав:

«З днем народження, моя прекрасна дружино. Ти найкраща. Ми тебе дуже любимо. E, W, S, A xxx».

Едоардо Мапеллі-Моцці та принцеса Беатріс / © Getty Images

Фотографією Беатріс поділилася також у соцмережі та її молодша сестра — принцеса Євгенія. Вона написала:

«З днем народження, моя дорога Беабеа… моя старша сестричко, найкраща на світі».

Принцеси Беатріс і Євгенія / © Getty Images

А мама Беатріс — Сара Йоркська — опублікувала довгий пост на честь своєї дочки.

«З днем народження, моя люба Беатріс.

Немає нічого кращого, ніж тримати тебе в обіймах і відчувати неймовірний зв’язок, який пов’язує нас із самого твого народження. Ти продовжуєш надихати мене щодня своєю силою, добротою і тим, як ти любиш і піклуєшся про свою сім’ю.

Принцеса Беатріс і Сара Йоркська / © Associated Press

Такі моменти ніколи не набридають, і я ціную їх більше ніж можна висловити словами. Обійми, сміх, тихе порозуміння між нами. Ти наповнюєш мене такою гордістю, що я твоя мама, і я нескінченно вдячна тобі за те, якою жінкою ти стала», — написала герцогиня.

Раніше ми також зібрали для вас дитячі фотографії принцеси Беатріс на яких вона заскочена з мамою та сестрою.