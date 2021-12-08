Теплі спогади: принц Вільям розповів, за що любить Різдво у Сандрінгемі

Принц Вільям взяв участь у подкасті #TimeToWalk та розповіла багато цікавих історій про своє життя.

Послухати подкаст ви можете на @applefitnessplus та Apple Music 1 на @applemusic. Герцог Кембриджський розповів про те, як з раннього дитинства проводить Різдво та новорічні свята у Сандрінгемі, і які теплі спогади це залишило у його серці.

Принц розповів, що любить проводити свята у Норфолку. Там росте дуже багато сосен, принц Вільям любить запах сосен, особливо взимку, і називає його заспокійливим. Він згадав у розмові дорогу до церкви Свято Марії Магдалини у Сандрінгемі, саме цією дорогою королівська сім'я завжди прямує на службу.

Принц Вільям із сім'єю у Сандрінгемі / Associated Press

"Я добре запам'ятав ці прогулянки до церкви, а мій дідусь ходив так швидко, що між ним і всіма нами утворювалася величезна відстань. Ми намагалися щосили встигати за ним. Згодом починаєш відчувати особливу прихильність до цієї місцевості", — каже герцог Кембриджський.

Принц Вільям із сім'єю у Сандрінгемі / Associated Press

А ще Вільям розповів, що в церкві Святої Марії Магдалини лави для парафіян розгорнуті один до одного, завдяки чому він та його двоюрідні брати та кузини могли без кінця веселитися. "Ми сиділи один навпроти одного, і часом нам було важко зберігати спокій. Я багато разів хихотів під час служби. На щастя, ніхто мене не знімав і мені це сходило з рук".

Принцеса Діана та принц Вільям у Сандрінгемі / Getty Images

Нагадаємо, у цьому ж подкасті Вільям розповів про те, що його 95-річна бабуся королева Єлизавета II досі сама вигулює коргі. А також згадував зворушливу історію про те, як його мати принцеса Діана проводжаючи їх з братом Гаррі до школи весело напивувала пісню Тіни Тернер.

Принц Вільям із сім'єю у Сандрінгемі / Associated Press

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