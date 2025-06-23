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Тепло привітав президента України: король Чарльз зустрівся з Володимиром Зеленським
Президент України Володимир Зеленський зараз перебуває з візитом у Великій Британії.
Головною метою такої поїздки є зміцнення оборонного партнерства між Україною та Великою Британією.
Монарх прийняв президента України в межах приватної аудієнції у Віндзорському замку. Король був у світло-сірому костюмі, білій сорочці і сірій краватці в принт, а в нагрудній кишені його піджака була хустка. Взутий монарх був у лаковані туфлі-оксфорди. Володимир Зеленський був у чорній сорочці, штанях та черевиках.
Палац також поділився світлиною в Instagram.
Минулого разу, нагадаємо, монарх зустрічався із Зеленським у березні 2025 року в Сандрингемському палаці.