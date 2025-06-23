Тепло привітав президента України: король Чарльз зустрівся з Володимиром Зеленським

Король Чарльз III та Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Головною метою такої поїздки є зміцнення оборонного партнерства між Україною та Великою Британією.

Володимир Зеленський і король Чарльз III / © Associated Press

Монарх прийняв президента України в межах приватної аудієнції у Віндзорському замку. Король був у світло-сірому костюмі, білій сорочці і сірій краватці в принт, а в нагрудній кишені його піджака була хустка. Взутий монарх був у лаковані туфлі-оксфорди. Володимир Зеленський був у чорній сорочці, штанях та черевиках.

Володимир Зеленський і король Чарльз III / © Associated Press

Володимир Зеленський і король Чарльз III / © Associated Press

Палац також поділився світлиною в Instagram.

Реклама

Минулого разу, нагадаємо, монарх зустрічався із Зеленським у березні 2025 року в Сандрингемському палаці.