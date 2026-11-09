Терапевтичне хобі Чарльза III: автор нової книжки про британського монарха, розповів про улюблене заняття короля

Король Чарльз / © Associated Press

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У новій книжці Роберта Гардмана «Чарльз III», яка вийшла у видавництві «Фоліо», автор відкрив завісу цієї таємниці.

Ми знаємо про короля те, що він любить садівництво та прогулянки на свіжому повітрі. Часто навіть спеціально пропускає обід, щоб побути наодинці із природою. Але автор також пише про інші вподобання монарха і, виявляється, король любить писати паперові листи.

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Книга Роберта Гардмана «Чарльз III» / © folio.com.ua

«Коли інші люди люблять дивитися телевізор, мені справді подобається гуляти, а також, як не дивно, писати листи. Я багато пишу, це для мене — терапевтичні вправи, які допомагають зберегти здоровий глузд!», — каже король, цитує його слова автор книжки.

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Король Чарльз III / © Getty Images

Що цікаво, його покійна мати, королева Єлизавета II, хоч і приділяла увагу написанню листів, але для відпочинку обирала телебачення, особливо такі передачі, як новини BBC, або телесеріали на кшталт «Аббатство Даунтон» або «Вбивства в Мідсомері».

Королева Єлизавета II / © Associated Press

А ось, щодо її сина Чарльза, то король також любить слухати радіо, особливо BBC Радіо 4, а також аудіокнижки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про улюблене хобі королеви Камілли.

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