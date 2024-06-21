Тейлор Свіфт буде вражена: королівський оркестр виконав хіт співачки біля Букінгемського палацу

У королівському акаунті Віндзоров поділилася незвичайним відео. Стоячи перед Букінгемським палацом, духовий оркестр виступає під літнім сонцем перед натовпом, що зібрався біля воріт, виконуючи пісню Свіфт "Shake it Off".

"Не можу зупинитися, не перестану веселитися", — написано у підписі до ролика, що є цитатою з пісні.

Публіка, що була біля палацу в цей момент була явно вражена. Хтось казав, що це на честь дня народження принца Вільяма, якому виповнюється 42 роки. Але є й інша версія, що так у Британії вітають Тейлор Свіфт, котра сьогодні дає свій перший лондонський концерт на стадіоні Вемблі у рамках свого туру Eras Tour.

Днем раніше Тейлор виступала у Кардіффі, столиці Уельсу. Співачка написала про свої враження у Instagram:

"Кардіфф!! Я вперше грала в Уельсі, і це в кращому сенсі справді вийшло з-під контролю — дивитися на це величезне море людей, що танцює і співає ... Я ніколи цього не забуду. Я абсолютно живу заради цієї британської публіки. Далі: наші вихідні на Уемблі!! Побачимося завтра, Лондоне!", — написала Тейлор.

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