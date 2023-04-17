Теж любила коргі: як собаки супроводжували матір королеви Єлизавети II навіть до аеропорту

Любов королеви Єлизавети II до собак із раннього дитинства не випадкова. Її мати Єлизавета Боуз-Лайон також любила собак і в їхньому будинки завжди були вихованці.

На цьому архівному знімку, зробленому цього дня, 17 квітня 1963 року, королева мати Єлизавета заскочена зі своїми коргі. Вони прямували до лондонського аеропорту, коли вона разом із дочкою королевою Єлизаветою II вилетіла до французького міста Тур, щоб здійснити шість екскурсій долиною Луари. Собаки супроводжували свою господарку до аеропорту.

Королева мати Єлизавета / Фото: Associated Press

Одягнена Єлизавета була в довге пальто, капелюх із вуаллю, високі рукавички. У руках вона тримала хутряну накидку, хустку та сумку. Також на грудях у неї була пришпилена брошка, на шиї було перлинне кольє, а у вухах перлинні сережки.

Нагадаємо, нещодавно ми згадували, як у квітні 1962 року королева відвідувала щорічні змагання з кінного триборства у Бадмінтон-гаус.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

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