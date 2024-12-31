Теж любить це: принц Луї поділяє захоплення свого батька принца Вільяма

Принц Луї слідує стопами свого батька принца Вільяма, розділяючи його велику пристрасть до спорту, а зокрема до футболу.

Кажуть, шестирічного хлопчика нещодавно помітили у футболці Aston Villa під час гри з мамою, принцесою Уельською.

Захопленість юного принца спортом не поступається захопленню його батька, схибленого на футболі, який вболівав за "Астон Віллу" зі шкільних років. Вплив Вільяма явно передався його молодшому синові Луї та старшому Джорджу. Старшого принц Уельський іноді бере з собою на стадіон на футбольні матчі.

Принц Луї / Фото: Getty Images

Як розповідають очевидці, принц Луї був одягнений у футболку Villa, яка, здавалося, дісталася йому від старшого брата, принца Джорджа. Помітили Луї під час сімейного пікніка у Сандрінгемі у святковий період, пише Hello!.

Принц Вільям та принц Гаррі грали у футбол у Сандрінгемі 2015 року / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що принц Гаррі знайшли заміну на щорічному футбольному матчі в Сандрінгемі. Цього року принц Джордж вперше взяв участь у традиційному святковому королівському футбольному матчі на Різдво, замінивши свого дядька принца Гаррі.

Принц Джордж з мамою принцесою Кейт / Фото: Getty Images

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