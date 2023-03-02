Теж любить цей бренд: принцеса Метте-Маріт одягла на прийом сукню, як у принцеси Уельської

Спадковий принц Хокон і принцеса Метте-Маріт зараз перебувають з візитом у Великій Британії.

Вчора подружжя відвідало прийом у рамках Нічного нетворкінгу в Норвегії у Королівських садівничих залах, щоб відзначити давні відносини між Норвегією та Сполученим Королівством та розширену співпрацю у рамках переходу до зеленої енергії.

Кронпринцеса одягла темно-синю сукню від Vampire's Wife – бренд, який любить принцеса Уельська, а також принцеса Беатріс Йоркська.

Кронпринц Хокон та кронпринцеса Метте-Маріт / Фото: Getty Images

Метте-Маріт була в чорних колготках і взута в темно-сині туфлі-човники від Manolo Blahnik. Вона зробила гарне укладання локонами, трохи більш насичений ніж зазвичай макіяж і одягла перлинні сережки. Її чоловік кронпринц Хокон був у чорному костюмі, до якого підібрав білу сорочку та фіолетову краватку.

Нагадаємо, принцесу Уельську ми бачили у сукні від The Vampire's Wife, але лише смарагдового кольору під час візиту до Дубліна 2020 року. А згодом у цьому ж вбранні вона була зображена на першому офіційному портреті разом із принцом Вільямом.

Кейт та Вільям / Фото: Getty Images

Сьогодні, нагадаємо, норвезька кронпара має зустрітися з Уельськими у Лондоні.

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