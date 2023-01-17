Теж любить колір кемел: королева Максима з чоловіком-королем прибули на урочистий прийом

Король Нідерландів Віллем-Олександр та королева Нідерландів Максима прибули до Королівського палацу в Амстердамі на перший новорічний прийом.

Тільки вчора королівське подружжя перебувало в Греції, де в Афінах прощалися з колишнім королем країни Костянтином II.

Королева Максима, король Віллем-Олександр та його мати принцеса Беатрікс / Фото: Getty Images

Змінивши чорне вбрання на пальто кольору кемел без коміра та з розрізами для рук та золотисту блузку, королева Максима відвідала з чоловіком урочистий прийом. Вона взута золотисті замшевими туфлі на підборах і взяла клатч у тон.

Її Величність розпустила волосся, зробила насичений макіяж очей і нафарбувала губи нюдовою помадою. У вухах у неї виблискували діамантові сережки, а на зап'ясті був браслет.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

Король Віллем-Олександр був у темно-синьому костюмі, світлій сорочці та блакитній краватці в принт. Вітер цього разу зіграв злий жарт із королем, піднявши його волосся догори.

Нагадаємо, пальто кольору кемел обрала сьогодні для публічного виходу і іспанська королева Летиція. Вона приїжджала на зустріч до штабквартири Feder (Іспанська федерація рідкісних захворювань).

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

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