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Теж любить оксамит: кронпринцеса Мері у гарному аутфіті з'явилася на урочистому галаприйомі

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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Теж любить оксамит: кронпринцеса Мері у гарному аутфіті з'явилася на урочистому галаприйомі

Кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

Кронпринцеса Мері відвідала галаприйом за участю віцепрезидента В'єтнаму Во Тхі Ан Суана.

У вівторок увечері у мерії Копенгагена відбувся урочистий прийом з нагоди офіційного візиту віцепрезидента В'єтнаму до Данії. Галаприйом, що організували у бальному залі ратуші, розпочався з національних мелодій Данії та В'єтнаму.

Це не перша зустріч кронпринцеси Вікторії та віцепрезидента В'єтнаму. Минулого року вони з чоловіком кронпринцем Фредеріком перебували у діловій поїздці до країни.

Мері цього вечора з'явилася на публіці в оксамитовій бордовій сукні Beulah London, чорних колготах і підібрала до одягу туфлі Gianvito Rossi на підборах, а в руках тримала клатч. Мері зібрала волосся в зачіску, зробила макіяж і одягла блискучі сережки з діамантами.

(гортайте фото праворуч)

Знімки були опубліковані в офіційному акаунті данської королівської родини в Instagram.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про скандал, який спалахнув через чоловіка Мері – кронпринца Фредеріка. Папараці сфотографували одруженого кронпринца на прогулянці з незнайомкою в Іспанії.

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Дата публікації
Перегляди
86
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