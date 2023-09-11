Теж любить принт "смужка": королева Летиція з'явилася на робочому заході

Королева Летиція відвідала офіційну інавгурацію відкриття навчального року у дитячій та початковій школі Camiño Ingles у Сігуейро.

Королева головувала на офіційному відкритті навчального року 2023/2024 в освітньому центрі.

Для виходу Летиція обрала синьо-білий светр у матроську смужку з короткими рукавами від бренду Hugo Boss, одного з її улюблених. Доповнивши її укороченими штанами з високою талією також від Hugo Boss, із поясом темно-синього кольору. Взута Її Величність була у темно-сині замшеві туфлі з відкритою п'ятою, пряжкою та на невисоких підборах від Isabel Abdo.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Довге густе волосся королева зібрала у високий хвіст і одягла потрійні сережки-кільця від іспанського бренду Gold & Roses з рожевого золота та діамантів. Королева мала дуже стильний вигляд.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми згадували, які зачіски носила королева Летиція до того, як стала знаменитою.

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