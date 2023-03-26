Теж не ідеальний: який вигляд має манікюр королеви Матильди

У третій день свого візиту подружжя відвідало школу скейтбордингу Skateistan. 50-річна королева з'явилася цього дня на публіці в пошитій на замовлення сукні від Odile Jacobs синього кольору в білий принт, підібравши до неї яскраві червоні туфлі з лакованої шкіри та червоний клатч від Furla.

Королева Матильда та король Філіп / Фото: Getty Images

Клатч королева тримала так, що можна було роздивитися її манікюр. Нігті Її Величності були нафарбовані світлим лаком, але сам манікюр не був ідеальним. На деяких нігтях було видно задирки. В іншому ж образ королеви Матильди був чудовим. Волосся її було укладене, на обличчі був макіяж, а у вухах великі сережки-висячки синього кольору, ідеально підібрані під вбрання.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Раніше, нагадаємо, ми вже показували вам кілька образів королеви цього туру.

Королева Матильда та король Філіп / Фото: Getty Images

Королева Матильда та король Філіп / Фото: Getty Images

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