Теж носить шкіру: королева Матильда з'явилася на публіці у несподіваному аутфіті

Нещодавно Її Величність відвідала круглий стіл з питань добробуту та психічного здоров'я у Лувен-ла-Нев, комуні у Бельгії.

На робочий захід королева Матильда приїхала в зеленій трикотажній кофті, до якої підібрала спідницю з лакованої шкіри насиченого зеленого кольору, а також підібрала пальто в принт і взула туфлі-човники зі шкіри рептилії.

У королеви було класичне укладання, легкий денний макіяж на обличчі, сережки-висячки у вухах, а також годинник і кілька браслетів на зап'ясті та обручка на пальці.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

А нещодавно з Матильдою сталася дуже кумедна ситуація. Вона з'явилася на одному з урочистих прийомів у сукні, а таку саму раніше одягала її колега – королева Нідерландів Максима.

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