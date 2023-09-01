Теж роблять це: Кейт та Вільям відводять дітей до школи

Принц і принцеса Уельські поведуть своїх дітей до школи трохи згодом. Нині родина перебуває на відпочинку у замку Балморал, у Шотландії.

Але ми вирішили пригадати, як Кейт і Вільям відводили своїх старших дітей вперше до школи у вересні 2019 року і ще раз, але вже через трьох і за три роки.

Кейт та Вільям відводять дітей до школи 2019 року / Фото: Getty Images

Тоді у вересні 2019-го принцеса Шарлотта вперше вирушила до школи. Свій перший день у школі вона провела зі своїм старшим братом принцом Джорджем. Батьки принц і принцеса Вільям та Кейт проводжали дітей тоді до навчального закладу Томас Баттерсі у Лондоні.

Принцеса Шарлотта та принц Джордж йдуть до школи / Фото: Getty Images

А 7 вересня 2022 року принц Джордж, принцеса Шарлотта та їхній молодший брат принц Луї також у супроводі своїх батьків прибули до школи Ламбрук, недалеко від Аскота. Сім'я оселилася в котеджі Аделаїда у Гоум-парку Віндзора та перевела дітей до нової школи.

Кейт та Вільям відводять дітей до школи 2022 року / Фото: Getty Images

Кейт та Вільям відводять дітей до школи 2022 року / Фото: Getty Images

Нагадаємо, сьогодні ми також згадували милі фото різних років членів британської королівської родини зі шкіл, садків та коледжів.

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