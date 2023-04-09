Теж у синьому та з яскравим манікюром: принцеса Уельська на великодній службі із сім'єю

Принц та принцеса Уельські вперше взяли на великодню службу всіх своїх дітей.
Сьогодні члени британської королівської родини відвідали великодню службу у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку у Віндзорі.
Принцеса Уельська Кетрін мала розкішний вигляд, одягнувши синє пальто від Catherine Walker, яке вона одягала минулого року на службу на честь Дня Співдружності.
Пальто чудово гармоніювало з капелюхом Lock & Co та новими сережками від Carousel Jewels з синім камінням. У руках принцеса несла синій клатч у тон пальта, а ось туфлі підібрала бежевого кольору. Ми помітили, що цього разу Кейт зробила яскравіший, ніж зазвичай манікюр.
За руку Кетрін вела молодшого сина принца Луї, якому 23 квітня виповниться п'ять років. Це вперше хлопчик відвідує великодню службу. Старші діти Уельський – принц Джордж та принцеса Шарлотта були на заході з батьками минулого року.
Принц Луї був одягнений у милі блакитні шорти, сорочку, краватку та піджак, і взутий у шкіряні туфлі. Принцеса Шарлотта була в темно-синьому пальті та світло-синіх колготах і взута в чорні балетки. А принц Джордж був у костюмі, чорних туфлях, білій сорочці та з синьою краваткою.
Принц Уельський Вільям, який тримав за руку дочку Шарлотту, теж одягнув темно-синій костюм і білу сорочку доповнив краваткою.
Король Чарльз III та королева Камілла, які святкують сьогодні вісімнадцяту річницю від дня весілля також були у вбранні синього відтінку. Наче між ними та Уельськими була якась домовленість.
Нагадаємо, раніше ми згадували інші виходи принцеси Уельської на великодніх службах різних років.
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