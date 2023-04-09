Теж у синьому та з яскравим манікюром: принцеса Уельська на великодній службі із сім'єю

Принц та принцеса Уельські вперше взяли на великодню службу всіх своїх дітей.

Сьогодні члени британської королівської родини відвідали великодню службу у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку у Віндзорі.

Принц і принцеса Уельські з дітьми на великодній службі / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська Кетрін мала розкішний вигляд, одягнувши синє пальто від Catherine Walker, яке вона одягала минулого року на службу на честь Дня Співдружності.

Пальто чудово гармоніювало з капелюхом Lock & Co та новими сережками від Carousel Jewels з синім камінням. У руках принцеса несла синій клатч у тон пальта, а ось туфлі підібрала бежевого кольору. Ми помітили, що цього разу Кейт зробила яскравіший, ніж зазвичай манікюр.

Манікюр принцеси Уельської / Фото: Associated Press

За руку Кетрін вела молодшого сина принца Луї, якому 23 квітня виповниться п'ять років. Це вперше хлопчик відвідує великодню службу. Старші діти Уельський – принц Джордж та принцеса Шарлотта були на заході з батьками минулого року.

Принц Луї був одягнений у милі блакитні шорти, сорочку, краватку та піджак, і взутий у шкіряні туфлі. Принцеса Шарлотта була в темно-синьому пальті та світло-синіх колготах і взута в чорні балетки. А принц Джордж був у костюмі, чорних туфлях, білій сорочці та з синьою краваткою.

Принц і принцеса Уельські з дітьми на великодній службі / Фото: Associated Press

Принц Уельський Вільям, який тримав за руку дочку Шарлотту, теж одягнув темно-синій костюм і білу сорочку доповнив краваткою.

Принцеса Уельська та принц Луї / Фото: Getty Images

Король Чарльз III та королева Камілла, які святкують сьогодні вісімнадцяту річницю від дня весілля також були у вбранні синього відтінку. Наче між ними та Уельськими була якась домовленість.

Король Чарльз III та королева Камілла, принцеса Анна та принц Ендрю / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми згадували інші виходи принцеси Уельської на великодніх службах різних років.

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