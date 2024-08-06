Теж уже в Шотландії: принцеса Анна у пальті кольору вівсянки на заході в Единбурзькому замку

Королівська принцеса Анна вже повернулася з Парижа до Великої Британії.
Її Високість приймала салют під час Королівського Единбурзького військового оркестру в Единбурзькому замку. 73-річна принцеса Анна мала елегантний вигляд у смарагдовому жакеті та довгому пальті кольору вівсянки та взута у сині замшеві туфлі на невисоких підборах.
Принцеса накинула на шию картатий шарф і одягла перлинні сережки-висячки. У неї була фірмова зачіска і блиском Анна підкреслила губи.
У Парижі на Олімпіаді королівська принцеса була заскочена фотографами у блузці вільного крою, штанях, панамі та кросівках. Але після повернення до Британії повернулася до свого улюбленого класичного стилю.
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