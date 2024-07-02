"Ти була променем світла та любові": Сара Йоркська присвятила зворушливий пост принцесі Діані

Сара Йоркська згадала свою подругу принцесу Діану, у якої вчора міг би бути день народження та присвятила їй пост у Instagram.

Сара та Діана дружили багато років. Вважається, що саме принцеса Уельська посприяла тому, щоб познайомити Сару Фергюсон із принцом Ендрю, оскільки вона дуже хотіла мати споріднену душу у палаці. І хоча наприкінці життя принцеси Діани жінки практично не спілкувалися, Сара згадала про колишню подругу і ось що написала:

"З днем ​​народження моя дорога подруго Діано. Ти була променем світла і любові. І яку спадщину ти залишила після себе. Я назавжди запам'ятаю наш сміх і споріднену, добру душу, яку я знайшла в тобі. Я впевнена, що ти завжди спостерігаєш за нами. Спочивай зі миром, моя подруго", — написала Сара і опублікувала одну з їхніх спільних фотографій, яка була зроблена, схоже, на балконі Букінгемського палацу.

Нагадаємо, раніше ми писали, як Діана провела свій останній день народження 1 липня 1997 року.

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