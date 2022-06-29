Ти не поїдеш жити до Лондона: у Британії ріелтори відмовляються працювати з росіянами

Ти не поїдеш жити до Лондона: у Британії ріелтори відмовляються працювати з росіянами

Санкції прекрасні тим, що діють не лише прямо, а й побічно.

Як повідомляє Reuters, у лютому Великобританія скасувала свої так звані «золоті візи» для багатих інвесторів, а минулого місяця оголосила про плани нового законопроекту про економічні злочини, який частково призначений для виявлення власників власності у Великій Британії та боротьби з незаконним фінансуванням.

У зв'язку з цим ріелтори очікували на великі розпродажі російської нерухомості за зниженими цінами в Лондоні. Але, як стверджує Генрі Шервуд, керуючий директор одного з агентств, що спеціалізується на нерухомості вартістю від п'яти мільйонів фунтів стерлінгів, санкції призвели до зворотного ефекту.

На початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну в агенцію постійно дзвонили та питали, чи не розпродують росіяни свої елітні будинки та квартири. Але зараз усі стали значно обережнішими. Багато хто не хоче мати з росіянами та санкційною нерухомістю нічого спільного. Покупці не хочуть, щоб їх пов'язували із такими розпродажами.

Росіяни не можуть ані купити, ані продати нерухомість у Британії. Складнощі виникають вже на етапі пошуку адвоката, готового допомогти здійснити угоду. Страждають і орендарі, у тому числі студенти, які мають труднощі з переказом коштів через санкції.

Співзасновник ріелторської компанії Марк Поллак стверджує, що багаті росіяни не купують і не продають необов'язково тому, що цього не хочуть. Ймовірно, вони просто не можуть цього зробити, хоча деякі все ще сподіваються, що "пил заляжеться".

У середині 2000-х Лондон став неофіційною столицею російської розкоші. Саме російські олігархи купували значну частину люксової нерухомості у престижних районах британської столиці. Зараз росіяни стали набагато активніше придивлятися і до країн Близького Сходу — Саудівської Аравії, Катару, Єгипту, Бахрейну.

Читайте також: