Тіара для Меган: публіка знову може побачити герцогиню Сассекську у цій прикрасі

Кажуть, король Чарльз III вже запросив сина Гаррі та невістку Меган на свою коронацію. І, швидше за все, вони приїдуть до Лондона у травні 2023-го року.

Експерти за стилем в один голос твердять, що в цей важливий для короля день обидві його невістки — Кейт і Меган будуть одягнені в розкішні вбрання та тіари на головах.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Експертка зі стилю Розі Гарт, яка веде канал TikTok @theroyalwardrobe, стверджує, що герцогиня Сассекська та принцеса Уельська одягнуть тіари в день коронації. "Гаррі, Меган і Кейт, як син і невістки монарха, отримають корону з хрестами та ліліями", — каже вона, пише express.co.uk. "А принц Вільям Уельський одягне особливу корону, яку раніше носив його батько Чарльз".

Але якщо принцеса Кейт часто носить тіари на різні прийоми та урочисті заходи королівської сім'ї, то Меган Маркл бачили в діадемі лише один раз, у день її весілля з принцом Гаррі. Тоді герцогиня Сассекська з'явилася на публіці в діамантовій тіарі королеви Марії, позиченої їй королевою Єлизаветою II, а спочатку просила тіару з великим смарагдом посередині (її ми бачили на голові у принцеси Євгенії Йоркської в день її весілля). Єлизавету II тоді така прямолінійність Меган дуже обурила.

Весілля Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

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