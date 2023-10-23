Тіара королеви Єлизавети II: чим особлива прикраса, яку нещодавно носила королева Камілла

Нещодавно королева Камілла з'явилася на урочистому прийомі в Букінгемському палаці в особливій тіарі, яка раніше належала королеві Єлизаветі II.

Поки що не відомо, монархиня заповідала її короні або особисто передала своїй невістці. Це була перша поява Камілли в тіарі "Дівчат Великої Британії та Ірландії", колись давно вона належала королеві Марії, бабусі Єлизаветі.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Ця тіара була весільний подарунок від "Дівчат Великої Британії та Ірландії" герцогині Йоркській, згодом королеві Марії, 1893 року. Тіару купили на гроші, зібрані комітетом під головуванням леді Єви Гревілл, яка стала однією з фрейлін королеви Марії.

1947 року королева Марія подарувала тіару своїй онуці принцесі Єлизаветі в день її весілля з принцом Філіпом. Королева Єлизавета II регулярно носила тіару протягом усього свого правління, і навіть була зображена в ній на деяких випусках банкнот та монет Великої Британії та Співдружності. Тіару Єлизавета називала "бабусиною тіарою" маючи на увазі, що дуже дорожить таким подарунком королеви Марії.

Королева Єлизавета II у тіарі "Дівчат Великої Британії та Ірландії" / Фото: Getty Images

Дебют королеви Камілли в тіарі став зворушливою даниною величезної спадщини покійної королеви та її фантастичного смаку в коштовностях.

Королева Єлизавета II у тіарі "Дівчат Великої Британії та Ірландії" / Фото: Getty Images

Королева Єлизавета II у тіарі "Дівчат Великої Британії та Ірландії" / Фото: Getty Images

2012 року тіару "Дівчат Великої Британії та Ірландії" було виставлено на виставці "Діаманти: ювілейне свято", яка була частиною літнього відкриття Букінгемського палацу 28 червня 2012 року в Лондоні на честь 60-річчя правління короля.

Тіара "Дівчат Великої Британії та Ірландії" / Фото: Getty Images

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