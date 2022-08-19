Тіара "Спенсерів": історія фамільної прикраси, яка не принесла принцесі Діані щастя у шлюбі з Чарльзом

29 липня 2022 року, виповнився 41 рік від дня весілля принца Уельського Чарльза та його першої дружини Діани Спенсер. Сьогодні поговоримо про діадему принцеси Уельської – тіару "Спенсерів".

Леді Діана Спенсер була оригінальною не тільки у виборі каблучки для заручин. Ми вже розповідали вам, чому принцеса Уельська обрала сапфір, а не діамант, як це зазвичай відбувається у королівських наречених.

Сьогодні згадуємо день їхнього розкішного весілля з Чарльзом, яке відбулося 29 липня 1981 року у соборі Святого Павла. Церемонію описували як "весілля з казки", і вона транслювалася на багатьох телеканалах.

Весільну сукню для принцеси Діани створили дизайнери Девід та Елізабет Емануель. Вона була вкрита мереживом та доповнена величезним шлейфом.

Весілля принцеси Діани та принца Чарльза / Фото: Associated Press

Фату на голові принцеси тримала сімейна тіара "Спенсерів". Ця тіара має дуже цікаву історію. Спенсери були аристократичним англійським кланом, історія якого налічує сторіччя. І тіары, в якій йшла до вівтаря леді Діана, було близько ста років, пише Express.

1919 року центральна частина тіари була подарована як весільний подарунок леді Синтії Гамільтон, новій нареченій Альберта, віконта Олторпа, діда Діани. Леді Синтія отримала подарунок від леді Сари Спенсер, незаміжньої дочки четвертого графа Спенсера. За словами придворного ювеліра, обидва кінці тіари також належали колекції леді Сари, яку вона придбала у 1870-х роках.

Весілля принцеси Діани та принца Чарльза / Фото: Getty Images

Приблизно 1930 року ювелірний Дім Garrard заволодів різними блискучими деталями прикраси леді Сари і вирішив перетворити їх на тіару. Так була зроблена діадема, яка досі належить братові Діани – Чарльзу, 9-му графу Спенсеру.

Свого часу мама принцеси Діани Френсіс Берк Рош одягала цю тіару на весілля з Восьмим графом Спенсером (батьком Діани, її сестер та братів). Цей шлюб не приніс Френсіс щастя і вона втекла від чоловіка, покинувши дітей. Але, попри цю нещасливу історію, її дочка Діана, яка, згідно з чутками, дуже страждала від того, що мати була відсутня в її житті, обрала для свого весілля саме це тіару. Як, втім, і її старші сестри – леді Сара та леді Джейн.

Весілля принцеси Діани та принца Чарльза / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше знаменита весільна тіара принцеси Діани, в якій вона виходила заміж за принца Чарльза, була виставлена на аукціоні Sotheby's пыд час святкування платинового ювілею королеви Єлизавети II.

Тіара Спенсерів / Фото: Getty Images

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