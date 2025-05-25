принцеса Анна / © Getty Images

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Завжди цікаво спостерігати за жінками з британської королівської сім’ї на різних банкетах і державних прийомах. Саме на цих заходах принцеси, герцогині і, звичайно, Її Величність королева носять діадеми. Принцеса Анна одна з небагатьох членів сім’ї, хто вперше з’явилася в тіарі не на власному весіллі, як це було, наприклад, у Кейт Міддлтон і Меган Маркл, а задовго до цієї події.

Кейт Міддлтон в день свого весілля, 2011 рік / © Associated Press

Королівська принцеса носить тіари з 17 років. І часто одягала їх до свого шлюбу з капітаном Марком Філліпсом 1973 року.

Весілля принцеси Анни і Марка Філліпса / © Getty Images

Анна часто одягала блискучі головні убори на вечірні заходи: прем’єри фільмів, благодійні обіди і, звичайно ж, на бал. На всіх цих заходах жінкам властиво з’являтися у вечірніх туалетах, а Анна, принцеса за кров’ю, могла собі дозволити доповнити аутфіт який-небудь тіарою з королівської колекції, пише Hello!.

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принцеса Анна / © Getty Images

1969 року Анна одягала тіару Cartier Halo на ніч в кінотеатрі з принцесою Алісою, графинею Атлонською. У цій же тіарі принцеса з’явилася на офіційному заході під час візиту до Нової Зеландії в березні 1970 року. Схоже, саме ця тіара в юні роки була однією з її улюблених. Як відомо, в тіарі Cartier Halo виходила заміж Кейт Міддлтон, прикрасу їй люб’язно позичила королева Єлизавета II.

Принцеса Анна королева Єлизавета II / © Getty Images

А на цьому знімку мама і дочка зазнімковані на прийомі в готелі Imperial у Відні під час державного візиту до Австрії 7 травня 1969 року. На принцесі ми також бачимо тіару.

Але, Анна також була не єдиною принцесою британського походження, яка носила тіару до заміжжя. Сестра королеви, принцеса Маргарет, дуже любила світське суспільство і часто «вигулювала» там свої тіари. Її фаворитами були «Квітка лотоса», яку зараз так любить принцеса Кейт і та сама тіара Cartier Halo — дуже популярна діадема у жінок британської королівської сім’ї.

Тіара «Квітка лотоса» на принцесі Кейт / © Getty Images