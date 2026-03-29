Тіара "Вузлики кохання": чому принцеса Кейт носить її на бенкети так часто

З п'яти тіар, які Кетрін носила за майже 15 років свого перебування в королівській сім'ї, одну з них, а саме тіару «Вузлики кохання» вона одягала найчастіше.

Кейт одягала цю тіару 15 разів, зокрема на державному бенкеті 18 березня у Віндзорському замку. Наступне за частотою повторних одягань місце посідає тіара «Квітка лотоса», яку майбутня королева одягала тричі.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

За словами колишнього королівського дворецького Гранта Гарролда, ймовірно, є глибша причина, через яку Кейт продовжує носити тіару «Вузлики кохання», яка колись належала королеві Марії Текській. До того, як Кейт знову зробила цю прикрасу популярною, мати Вільяма, принцеса Діана, також вважала тіару «Вузлики кохання» своєю улюбленою і часто носила її, пише instyle.

Експерт каже, що, носячи улюблену тіару Діани, вона не лише вшановує пам'ять своєї покійної свекрухи, а й Вільяма, свого чоловіка. Носіння цієї тіари допомагає їй пам'ятати про Діану, сказав Гарролд.

"Очевидно, це улюблена прикраса Кейт, і легко зрозуміти чому, адже це неймовірна прикраса", - каже пан Гаррольд. «Вона їй ідеально пасує і добре поєднується з її зачіскою, оскільки її можна носити як із зібраним, так і з розпущеним волоссям. Однак я вважаю, що є більш вагома, емоційна причина, через яку ми бачимо її так часто в цій прикрасі від того часу, як вона увійшла до королівської родини. Це данина поваги Діані, оскільки це була одна з її улюблених прикрас».

Королева Єлизавета II подарувала Діані тіару «Вузлики кохання» невдовзі після її весілля з принцом Чарльзом 1981 року. Діана часто носила її в роки свого перебування в королівській родині, незважаючи на те, що, за повідомленнями, вона була незручною через свою тяжкість. Багато з найзнакових модних образів Діани включають цю тіару, і вона досі асоціюється у багатьох людей з нею».

Виготовлена тіара була компанією Garrard, як і заручальна каблучка, яку носила принцеса Уельська.