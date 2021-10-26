Тіари герцогині Кембриджської: куди може одягати прикраси дружина принца Вільяма

Нещодавно ми розповідали вам про улюблені тіари герцогині Кембриджської.

У Кейт немає персональних тіар, зазвичай, якщо герцогиня з'являється на якихось прийомах в таких прикрасах, це означає, що їй позичає їх королева Єлизавета II. Дружина принца Вільяма не може одягати тіару, коли їй заманеться. Діадема може прикрашати її голову лише з особливих приводів.

Герцог і герцогиня Кембриджські / Associated Press

Традиційно тіару одягають на банкети, прийоми, королівські весілля (але в цьому випадку йдеться про наречену). Згідно з королівським протоколом не можна одягати діадему, якщо прийом починається раніше 17:00. Тіара — це прикраса до вечірнього туалету. Але королівські весілля — це виняток, адже традиційно церемонії проводяться в першій половині дня, а ввечері відбувається святковий банкет.

Тіара Cartier "Halo", в якій Кейт Міддлтон виходила заміж / Associated Press

Також існує дві категорії жінок-членів королівської сім'ї, які можуть носити тіару. Це дівчата, які мають титул принцеси з народження (наприклад принцеса Єлизавета, її сестра принцеса Маргарет або дочка Єлизавети — принцеса Анна, принцеси Беатріс і Євгенія) або заміжні дами (герцогиня Кембриджська, герцогиня Сассекська).

герцогиня Кембриджська / Getty Images

У принцеси Маргарет, до речі, були свої улюблені тіари. Серед них була і "Квітка лотоса", яку іноді одягає сьогодні і герцогиня Кембриджська.

Тіара Halo, принцеса Маргарет / Getty Images

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