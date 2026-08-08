ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
412
Час на прочитання
1 хв

Тіффані Трамп у в’язаній мінісукні позувала на Ібіці

Дівчина разом із родиною відпочиває в Іспанії.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Тіффані Трамп

Тіффані Трамп / © Instagram Тіффані Трамп

32-річна Тіффані Трамп — молодша донька президента США Дональда Трампа — прилетіла у відпустку до Іспанії. На відпочинку їй компанію складають її чоловік Майкл Булос та їхній однорічний син Олександр.

У своєму Instagram Тіффані опублікувала серію пляжних фото. На знімках вона була зазнімкована в білій в’язаній мінісукні з вишитими мушлями, молочних шльопанцях Hermes Oran, а також з бежевою сумкою Hermes Mini Kelly.

Тіффані Трамп / © Instagram Тіффані Трамп

Тіффані Трамп / © Instagram Тіффані Трамп

Тіффані Трамп / © Instagram Тіффані Трамп

Тіффані Трамп / © Instagram Тіффані Трамп

Свій пляжний образ вона доповнила сонцезахисними окулярами, наручним годинником із колекції Bulgari Serpenti та браслетом Van Cleef & Arpels.

Тіффані Трамп / © Instagram Тіффані Трамп

Тіффані Трамп / © Instagram Тіффані Трамп

Тіффані Трамп / © Instagram Тіффані Трамп

Тіффані Трамп / © Instagram Тіффані Трамп

На одному зі знімків вона позувала з чоловіком і сином на руках.

Тіффані Трамп із чоловіком Майклом Булосом та сином / © Instagram Тіффані Трамп

Тіффані Трамп із чоловіком Майклом Булосом та сином / © Instagram Тіффані Трамп

Тіффані Трамп із сином / © Instagram Тіффані Трамп

Тіффані Трамп із сином / © Instagram Тіффані Трамп

Нагадаємо, що раніше Тіффані Трамп у діамантах та кремовій сукні з декольте у формі серця з’явилася на вечері в Білому домі.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie