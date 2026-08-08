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Тіффані Трамп у в’язаній мінісукні позувала на Ібіці
Дівчина разом із родиною відпочиває в Іспанії.
32-річна Тіффані Трамп — молодша донька президента США Дональда Трампа — прилетіла у відпустку до Іспанії. На відпочинку їй компанію складають її чоловік Майкл Булос та їхній однорічний син Олександр.
У своєму Instagram Тіффані опублікувала серію пляжних фото. На знімках вона була зазнімкована в білій в’язаній мінісукні з вишитими мушлями, молочних шльопанцях Hermes Oran, а також з бежевою сумкою Hermes Mini Kelly.
Свій пляжний образ вона доповнила сонцезахисними окулярами, наручним годинником із колекції Bulgari Serpenti та браслетом Van Cleef & Arpels.
На одному зі знімків вона позувала з чоловіком і сином на руках.
Нагадаємо, що раніше Тіффані Трамп у діамантах та кремовій сукні з декольте у формі серця з’явилася на вечері в Білому домі.