Тіффані Трамп у в’язаній мінісукні позувала на Ібіці

Тіффані Трамп / © Instagram Тіффані Трамп

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32-річна Тіффані Трамп — молодша донька президента США Дональда Трампа — прилетіла у відпустку до Іспанії. На відпочинку їй компанію складають її чоловік Майкл Булос та їхній однорічний син Олександр.

У своєму Instagram Тіффані опублікувала серію пляжних фото. На знімках вона була зазнімкована в білій в’язаній мінісукні з вишитими мушлями, молочних шльопанцях Hermes Oran, а також з бежевою сумкою Hermes Mini Kelly.

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Тіффані Трамп / © Instagram Тіффані Трамп

Тіффані Трамп / © Instagram Тіффані Трамп

Свій пляжний образ вона доповнила сонцезахисними окулярами, наручним годинником із колекції Bulgari Serpenti та браслетом Van Cleef & Arpels.

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Тіффані Трамп / © Instagram Тіффані Трамп

Тіффані Трамп / © Instagram Тіффані Трамп

На одному зі знімків вона позувала з чоловіком і сином на руках.

Тіффані Трамп із чоловіком Майклом Булосом та сином / © Instagram Тіффані Трамп

Тіффані Трамп із сином / © Instagram Тіффані Трамп

Нагадаємо, що раніше Тіффані Трамп у діамантах та кремовій сукні з декольте у формі серця з’явилася на вечері в Білому домі.

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