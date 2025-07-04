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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
324
Час на прочитання
1 хв

Тіффані Трамп вперше показала на фото обличчя свого сина Александра

Малюк став першою дитиною для неї, але 11 онуком для її батька-президента.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Тіффані Трамп із сином Александром та чоловіком Майклом Булосом

Тіффані Трамп із сином Александром та чоловіком Майклом Булосом / © Instagram Тіффані Трамп

Молодша дочка Дональда Трампа Тіффані нарешті поділилася першими фотографіями свого новонародженого сина Александра. Знімки вона опублікувала в Instagram.

Тіффані Трамп із сином Александром / © Instagram Тіффані Трамп

Тіффані Трамп із сином Александром / © Instagram Тіффані Трамп

На одній із фотографій, Трамп одягнена в біле вбрання, прикрашене перлами, і тримає Александра на плечі. Малюк при цьому широко розплющив свої сірі очі.

Тіффані Трамп із сином Александром / © Instagram Тіффані Трамп

Тіффані Трамп із сином Александром / © Instagram Тіффані Трамп

Тіффані Трамп із сином Александром / © Instagram Тіффані Трамп

Тіффані Трамп із сином Александром / © Instagram Тіффані Трамп

Тіффані не ховала обличчя сина і на деяких фотографіях також позувала з чоловіком Майклом Булосом.

«Любов всього нашого життя, ATB 🧸», — підписала вона ніжні фотографії, маючи на увазі, що ATB — це ініціали імені її дитини — Александр Трамп Булос.

Тіффані Трамп із сином Александром та чоловіком Майклом Булосом / © Instagram Тіффані Трамп

Тіффані Трамп із сином Александром та чоловіком Майклом Булосом / © Instagram Тіффані Трамп

Тіффані Трамп із сином Александром та чоловіком Майклом Булосом / © Instagram Тіффані Трамп

Тіффані Трамп із сином Александром та чоловіком Майклом Булосом / © Instagram Тіффані Трамп

Трамп і Булос оголосили про народження своєї дитини в Instagram 15 травня. Александр став 11 онуком президента США Дональда Трампа.

Син Тіффані Трамп / © Instagram Тіффані Трамп

Син Тіффані Трамп / © Instagram Тіффані Трамп

Син Тіффані Трамп / © Instagram Тіффані Трамп

Син Тіффані Трамп / © Instagram Тіффані Трамп

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Дата публікації
Кількість переглядів
324
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