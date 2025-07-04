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Тіффані Трамп вперше показала на фото обличчя свого сина Александра
Малюк став першою дитиною для неї, але 11 онуком для її батька-президента.
Молодша дочка Дональда Трампа Тіффані нарешті поділилася першими фотографіями свого новонародженого сина Александра. Знімки вона опублікувала в Instagram.
На одній із фотографій, Трамп одягнена в біле вбрання, прикрашене перлами, і тримає Александра на плечі. Малюк при цьому широко розплющив свої сірі очі.
Тіффані не ховала обличчя сина і на деяких фотографіях також позувала з чоловіком Майклом Булосом.
«Любов всього нашого життя, ATB 🧸», — підписала вона ніжні фотографії, маючи на увазі, що ATB — це ініціали імені її дитини — Александр Трамп Булос.
Трамп і Булос оголосили про народження своєї дитини в Instagram 15 травня. Александр став 11 онуком президента США Дональда Трампа.