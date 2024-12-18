Тільки для обраних: Меган і Гаррі мають другу різдвяну листівку

У принца Гаррі та Меган Маркл цього року кілька різдвяних листівок.

Одну герцог та герцогиня Сассекські представили публіці днями – це фотоколаж, що містить шість фотографій, зроблених цього року, зокрема й знімок, на якому пара обіймає своїх двох дітей – Арчі та Лілібет.

Різдвяна листівка Меган та Гаррі, фото: Archewell foundation

Але стало відомо, що є ще одна листівка, особиста, яку пара надіслала своїм близьким друзям. Цю різдвяну картку навряд чи побачить публіка і на цій листівці, швидше за все, буде більше сімейних фотографій та закулісних сцен із життя пари в Монтесіто, пише express.co.uk.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Getty Images

Поки невідомо, хто отримає цю листівку і чи отримають її королівські родичі принца Гаррі у Великій Британії.

Нагадаємо, королівські шанувальники досі не побачили листівку принца Вільяма та принцеси Кейт, але король Чарльз та його дружина Камілла вже представили свою картку.

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