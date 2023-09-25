Тільки українські бренди: розглядаємо гардероб Олени Зеленської під час візиту до США

Під час офіційного візиту до Сполучених Штатів перша леді продемонструвала 6 образів від українських дизайнерів.

Перша леді Олена Зеленська любить і підтримує українських дизайнерів. З'являючись на світовій арені в образах від вітчизняних брендів, Олена Володимирівна демонструє, які красиві і якісні речі вони створюють. І це дуже символічно зараз.

Для нещодавньої офіційної поїздки до США перша леді також обрала луки від дизайнерів із України, у яких поєднана класика і сучасність.

Пропонуємо розглянути гардероб пані Зеленської під час її візиту до Сполучених Штатів.

До США перша леді приїхала у стильному костюмі кольору кемел від українського бренду Bobkova, який складався із жакета з великими накладними кишенями і широких штанів зі стрілками. Талію вона підкреслила тканинним поясом такого самого кольору. До костюму Олена підібрала бежевий топ і коричневі туфлі.

Олена і Володимир Зеленські / Фото: Instagram Олени Зеленської

На шиї у неї було різнокольорове намисто від українського бренду Gunia Project і кулон на делікатному ланцюжку, а у вухах – золотисті сережки-пусети від вітчизняного бренду Guzema Fine Jewelry.

Олена і Володимир Зеленські / Фото: Instagram Олени Зеленської

На зустріч із генеральним директором ВООЗ Тедросом Аданомом Гебреїсусом на полях Генасамблеї ООН Олена Володимирівна одягла темно-синій костюм, пошитий на замовлення брендом Andre Tan із тканини, виготовленої майстрами з фірмової чернігівської вовни.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Він складався з широких штанів і жакета з білою облямівкою, яка, за словами дизайнера Андре Тана, символізує "прагнення та надії українського народу – білу смугу, яка завжди настає після чорної". Взута вона була в чорні туфлі на шпильках.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На шиї у дружини президента був невеликий кулон на ланцюжку, а у вухах – елегантні сережки з перлами від Gunia Project.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Отримати нагороду Clinton Global Citizen Award із рук подружжя Клінтонів Олена Зеленська вийшла у чорних штанях-палацо від бренду Six й елегантній білій блузці від A.M.G. з коміром із драпуванням і єпископськими рукавами. Лук перша леді доповнила чорним шкіряним поясом, який красиво завернула на талії.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Зеленська відвідала Метрополітен-музей у Нью-Йорку у діловому сірому костюмі-трійці від українського бренду DOT. Вбрання вона поєднала з чорними гостроносими туфлями.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

До лацкану вона прикріпила символічну брошку із позолоченого срібла у вигляді півника ручної роботи від Gunia Project.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Для зустрічі з президентським подружжям Байденів у Білому домі Олена Володимирівна обрала стильний костюм молочного відтінку від українського бренду the COAT by Katya Silchenko, що складався зі штанів-палацо і подовженого жакета із коміром-стійкою. Взута вона була у шкіряні туфлі на шпильках кольору хакі.

Олена і Володимир Зеленські, Джилл і Джо Байдени / Фото: Associated Press

Образ перша леді доповнила однією з улюлених брошок у вигляді мапи України від Gasanova. Вуха Олена прикрасила золотими сережками-кільцями від Dukachi.

Олена Зеленська і Джилл Байден / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська і Джилл Байден / Фото: Instagram Олени Зеленської

Під час відвідин Джорджтаунського університету у Вашингтоні Зеленська постала у розкішній білій вишиванці "Полтавська" із спільної колекції бренду Etnodim і Національного центру народної культури "Музей Івана Гончара". За основу взяли фрагменти вишиванок XVIII–XX століть, які донині зберігаються у Музеї Гончара. Її Олена скомбінувала з чорними штанями-палацо зі шкіряним поясом і чорними туфлями.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, до Канади Олена Зеленська прибула у стильному костюмі карамельного кольору від українського бренду Gasanova. На жакеті була вишукана брошка "Полин, Євшан-Зілля" від бренду Ruslan Baginskiy, яка символізує повернення додому.

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