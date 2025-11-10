Тільки він і його мама: 12-річний принц Джордж уперше супроводжував принцесу Кейт на заході

Принцеса Кейт і принц Джордж / © Getty Images

Для принца Джорджа захід став особливим, адже він відвідав його вперше і мав дуже відповідальну місію — супроводжував свою маму. Кетрін одягла скромне вбрання чорного кольору — сукню міді з довгими рукавами та білим коміром від Alessandra Rich, її сукню також прикрашала невеличка баска та ґудзики. В руці Кейт тримала клатч, взула туфлі на підборах та уклала волосся в красиві хвилі.

З прикрас Кейт одягла бахрейнські перлинні сережки королеви Єлизавети, шотландську срібну брошку «Будяк» і мак ручної роботи, створений з шовку, скла та інших натуральних матеріалів Іззі Ейджер, яка нещодавно закінчила Королівську школу рукоділля.

Принцеса Кейт і принц Джордж / © Getty Images

Наступного дня, 9 листопада, королівська сім’я Великої Британії взяла участь у параді на День пам’яті. Покладання вінків і парад, у якому взяли участь ветерани Другої світової війни, відбулися за участі королівської сім’ї майже у повному складі. У події також узяли участь політики та високопосадовці королівства. Кетрін з’явилася у вбранні від бренду Catherine Walker & Co, яке носила з фетровим капелюшком.

