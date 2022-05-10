Тілоохоронець Путіна і отруйник: що ми знаємо про голову Росгвардії Віктора Золотова

Тілоохоронець Путіна і отруйник: що ми знаємо про голову Росгвардії Віктора Золотова

Віктор Золотов – головнокомандувач військ національної гвардії Російської Федерації та людина, яка тривалий час у прямому розумінні була найближчою до Путіна особою.

Віктор Золотов тривалий час вважався одним із найбільш непублічних російських силовиків. Зараз він доволі часто з'являється у публічному просторі. Почасти тому, що довірена йому національна гвардія бере активну участь у широкомасштабному вторгненні Росії до України. Крім того, публічною цю фігуру зробила російська опозиція, довівши причетність Золотова до розкішного життя та розкрадання коштів, які держава виділяє на утримання Росгвардії.

Золотова характеризують як жорстокого, потайливого, готового на все заради досягнення поставленої мети. Про нього говорять, як про справжнього КДБівця. Він любить темні окуляри та чорні костюми. Кажуть, що Золотов безмежно відданий своєму босу і не зрадить його, хоч би що трапилося. А це, як ми розуміємо, в путінському оточенні найбільш затребувана якість.

Віктор Золотов / Фото: Associated Press

Народився Золотов у Рязанській області, в робітничій сім'ї. Навчався у школі №106 міста Сасово. Військову службу за призовом проходив у прикордонних військах. Від 1970-х років служив у 9-му управлінні КДБ СРСР, яке відповідало за охорону перших осіб держави та їхніх сімей.

1991 року Золотов був направлений до Санкт-Петербурга для охорони мера Анатолія Собчака. Розпочавши виконання своїх обов'язків, він залучив до охорони дружини Собчака та його доньки – хрещениці Путіна Ксенії Собчак – приватну охоронну фірму «Балтік-Ескорт», тісно пов'язану з кримінальними структурами, яка належала такому собі Роману Цепову. А 1994 року мерія Санкт-Петербурга уклала договір про «охорону громадського порядку в місцях перебування Путіна В.В.», на той час віцемера Санкт-Петербурга.

Віктор Золотов / Фото: Associated Press

1997 року, після втечі Собчака, Віктор Золотов йде з держслужби і стає спільно з Цеповим співвласником «Балтік-Ескорту». А коли очільником уряду стає Путін, Золотов їде за ним до Москви і стає головою його служби охорони, а 2000 року – начальником Служби безпеки президента Путіна.

Дружба, що розпочалася наприкінці 90-х, з часом лише міцніє. Багато років Золотов не просто є тінню Путіна і в буквальному сенсі найближчою до нього людиною, а і його спаринг-партнером з дзюдо.

У цей час Золотов відповідає за кожен крок Путіна та займається підбором персоналу для нього. Кажуть, що Путін дуже боїться замаху та не довіряє жінкам, тому весь обслуговувальний персонал диктатора – чоловіки: водії, прибиральники, кухарі, садівники. Золотов також займався будівництвом палацу Путіна в Геленджику, він особисто все контролював, постійно приїжджаючи на місце. Є думка, що Віктор Золотов керує і приватними фінансами Володимира Путіна та його сім'ї.

Віктор Золотов / Фото: Associated Press

Подейкують, що Путін дуже боїться отруєння. Тож організацією його харчування теж займався Золотов. Вся їжа, яка призначалася Путіну, перевірялася перед подаванням, все пакували до пластикових коробочок, заклеєних плівкою зі стікерами, із зазначенням часу та прізвища людини, яка перевірила їжу.

І тут ми підходимо до надзвичайно цікавої теми. Річ у тім, що саме Золотова вважають головним отруйником путінського режиму. Одне з перших гучних отруєнь трапилося в оточенні Путіна й Золотова ще 2004 року. За дуже загадкових обставин помер саме той кримінальний авторитет та власник охоронної фірми «Балтік-Ескорт» Роман Цепов. 42-річного Цепова отруїли, ймовірно, високою дозою ліків від лейкемії. Різке погіршення здоров'я Цепов відчув після візиту до ФСБ.

Віктор Золотов / Фото: Associated Press

В історії сучасної Росії є багато епізодів з отруєннями опозиціонерів, журналістів та колишніх співробітників ФСБ. Зазвичай усі вони доволі грубо виконані і далеко не всі досягли мети. Але одне з найгучніших серед них – отруєння Навального – буквально безпосередньо пов'язують із Золотовим.

Опозиціонер Олексій Навальний звинуватив Золотова у тому, що керівництво Росгвардії закуповує для харчування своїх співробітників продукти за завищеними цінами. Головним обвинуваченим у розкраданнях було названо Віктора Золотова.

Далі пішла запальна суперечка Золотова й Навального. Золотов випустив відеозвернення, в якому викликав Навального на дуель, і пообіцяв зробити з опозиціонера «соковиту відбивну» за нібито наклеп, який «не заведено просто так прощати».

У відповідь Навальний знайшов розкішні квартири, будинки і дачі сім'ї Золотова, не зазначені в жодній декларації. Вартість цієї нерухомості, природно, абсолютно непорівнянна з доходами всіх членів сім'ї разом узятих.

Судове переслідування Навального, ініційоване Золотовим, успішним не було. Проте доволі успішним було отруєння. Навальний справді мало не помер через «Новичок» – отруту, доступ до якої може мати лише високопосадовець силового відомства.

Також у російському суспільстві обговорювалася причетність Золотова до вбивства опозиціонера Бориса Нємцова. Декілька обвинувачених у вбивстві, які мають інформацію про замовників та організаторів, перебували в безпосередньому підпорядкуванні Віктора Золотова. Побутує думка, що він є сполучною ланкою між оточенням Рамзана Кадирова та федеральними силовими структурами.

У квітні 2018 року Мінфін США включив Віктора Золотова до списку санкцій.

Останній публічний виступ Золотова відбувся 13 березня цього року. Голові Росгвардії довелося пояснювати, чому «військова операція» йде «не так швидко, як хотілося б».



«Та це лише тому, що нацисти ховаються за спинами мирних громадян, за спинами людей похилого віку, жінок, дітей, влаштовують вогневі позиції в дитячих садках, школах, житлових будинках», – повідомив наш герой. Золотов запевнив російську громадськість у тому, що військові РФ «крок за кроком» йдуть до поставленої мети, і висловив надію на перемогу.

Від того часу Золотова, як то кажуть, «не видно й не чути».

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