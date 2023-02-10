Тисли руки, обіймали і усміхалися: як Володимира Зеленського зустріли на саміті ЄС (фото)

Ми зібрали найцікавіші знімки, які демонструють, як тепло та щиро європейські лідери зустрічали українського президента у Брюсселі.
Вчора, 9 лютого, президент України Володимир Зеленський взяв участь у саміті ЄС у штаб-квартирі Європейської Ради у Брюсселі. Лідери країн-членів Європейського Союзу дуже тепло зустріли президента України.
Ми зібрали найцікавіші світлини, які демонструють із яким теплом і привітністю зустрічали українського лідера.
Зеленському аплодували, вигукували слова привітань, потискали руки, обіймали, щиро усміхалися і висловлювали свою підтримку.
Особливо радісно його зустріла прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін.
Марін лагідно обійняла Володимира Олександровича за плечі і вони притулилися "щока до щоки".
Радісно зустріла українського очільника і прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.
Вона ніжно тримала Зеленського за плече, щиро йому усміхалася і вони про щось мило говорили.
Прем’єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель із неабияким ентузіазмом потис українському президенту руку, а потім, наче старий друг, поклав одну руку йому на шию.
Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте радісно обхопив руку Зеленського обома руками.
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький люб'язно привітав президента України.
Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта з широкою усмішкою зустрів українського лідера.
Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, потискаючу руку Володимиру Олександровичу, поклав іншу руку йому на спину.
Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель разом із Зеленським під час привітання один одного позували для фотографа. Володимир Олександрович обома руками обхопив руку Борреля.
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