Тисли руки, обіймали і усміхалися: як Володимира Зеленського зустріли на саміті ЄС (фото)

Ми зібрали найцікавіші знімки, які демонструють, як тепло та щиро європейські лідери зустрічали українського президента у Брюсселі.

Вчора, 9 лютого, президент України Володимир Зеленський взяв участь у саміті ЄС у штаб-квартирі Європейської Ради у Брюсселі. Лідери країн-членів Європейського Союзу дуже тепло зустріли президента України.

Ми зібрали найцікавіші світлини, які демонструють із яким теплом і привітністю зустрічали українського лідера.

Зеленському аплодували, вигукували слова привітань, потискали руки, обіймали, щиро усміхалися і висловлювали свою підтримку.

Президент Кіпру Нікос Анастасіадіс тисне руку Володимиру Зеленському / Фото: Associated Press

Президент Литви Гітанас Науседа і Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Особливо радісно його зустріла прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін.

Санна Марін і Володимир Зеленський / Фото: Getty Images

Марін лагідно обійняла Володимира Олександровича за плечі і вони притулилися "щока до щоки".

Санна Марін і Володимир Зеленський / Фото: Getty Images

Радісно зустріла українського очільника і прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Вона ніжно тримала Зеленського за плече, щиро йому усміхалася і вони про щось мило говорили.

Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Прем’єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель із неабияким ентузіазмом потис українському президенту руку, а потім, наче старий друг, поклав одну руку йому на шию.

Ксав'є Беттель і Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Ксав'є Беттель і Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте радісно обхопив руку Зеленського обома руками.

Марк Рютте і Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький люб'язно привітав президента України.

Матеуш Моравецький і Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта з широкою усмішкою зустрів українського лідера.

Антоніу Кошта і Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, потискаючу руку Володимиру Олександровичу, поклав іншу руку йому на спину.

Андрей Пленкович і Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель разом із Зеленським під час привітання один одного позували для фотографа. Володимир Олександрович обома руками обхопив руку Борреля.

Жозеп Боррель і Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Читайте також: