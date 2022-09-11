Тисячі людей вітали нового короля: Чарльз III прибув до Букінгемського палацу

Після 70-річного правління королева Єлизавета ІІ померла. Вона однією із монархів, що правили найдовше в історії країни, а також була опорою британців.

Після смерті королеви її місце на троні зайняв законний спадкоємець - старший син Чарльз III. У неділю, 11 вересня новий король Великої Британії прибув у Букінгемський палац для зустрічі з представниками Співдружності.

Чарльз III / Фото: Associated Press

Серед гостей у палаці будуть міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі та верховні комісари Антигуа та Барбуди, Багамських островів, Беліза, Канади, Гренади, Нової Зеландії, Сент-Крістофера та Невіса, Сент-Люсії та Сент-Вінсента та Гренадін, а також почесний консул, що виконує обов'язки Високого комісара Австралії.

Чарльз III / Фото: Associated Press

Приєднається до Чарльза III на цій зустрічі його дружина - королева-консорт Камілла.

Чарльз III / Фото: Associated Press

Короля сфотографували, коли він прямував до палацу на своєму Rolls Royce. Щоб подивитися на нього, у центрі міста зібралися юрби людей, вони вітали нового монарха, який у свою чергу махав усім рукою із заднього сидіння автомобіля.

Чарльз III / Фото: Associated Press

Чарльз III / Фото: Associated Press

Також паралельно по всій країні проводяться урочисті ходи та паради, щоб вшанувати пам'ять покійної королеви та вітати Чарльза ІІІ.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

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