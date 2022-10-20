Титул королеви Камілли хочуть змінити до дня коронації короля Чарльза III

Після сходження на трон короля Чарльза III його дружина Камілла згідно з волею королеви Єлизавети II отримала титул королеви-консорта. Але до коронації нового монарха титул Камілли хочуть трохи змінити.

Повідомляється, що Букінгемський палац сподівається непомітно виключити приставку "консорт" з титулу королеви Камілли, і це має статися якраз до дня коронації короля Чарльза III, яка призначена на 6 травня 2023 року.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Видання Daily Mail з посиланням на новий звіт The Telegraph припускає, що помічники короля були б більш ніж щасливі виключити приставку "консорт" із назви, якби громадськість захотіла це зробити. Джерело повідомило, що є надія на природний перехід, коли публіка і преса почнуть приймати більш простий, скорочений титул "Королева Камілла" і називати її саме так.

Дружини монархів минулих років мали такі ж самі титули, включаючи королеву-матір Єлизавету, королеву Марію чи королеву Олександру. Був час, коли присвоєння Каміллі королівського титулу викликало деякі суперечки. Але за 17 років шлюбу з Чарльзом вона спромоглася завоювати безліч шанувальників і отримала позитивний відгук від громадськості.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Нагадаємо, у зв'язку з майбутньою коронацією Камілли існує ще одна складна ситуація, пов'язана зі знаменитим діамантом, який розташований в короні, в якій має коронуватися дружина короля. Через це каміння вже спалахнув цілий скандал.

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