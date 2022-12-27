Титул "нарцис року" дістався Меган Маркл: чому дружина принца Гаррі стала ще більше дратувати суспільство

Видання Politico опублікувало статтю, в якій Меган була названа "нарцисом" схожим на Дональда Трампа, Каньє Веста, Елізабет Голмс та Сема Бенкмана-Фріда.

Письменниця Джоанна Вайс зазначила, що її захоплюють такі люди, як Меган Маркл та принц Гаррі, але документальний фільм про пару Netflix "Гаррі та Меган" налаштував її проти них.

"Моя природна симпатія до цієї пари почала перетворюватися на роздратування, і мені спало на думку, що в его є свої межі", — пише авторка, посилаючись на те, що подробиць життя Меган і Гаррі у фільмі було так багато, що адекватно сприймати цю інформацію люди більше не в змозі.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Associated Press

Пані Вайс припускає, що королівське подружжя має законні претензії, проте "навіть співчутливі критики бурчали, що тут мало нового, крім марнославства".

У статті авторка зазначає, що нарцисизм Сассекських "м'якший", ніж у таких, як Каньє Вест, Ілон Маск, Дональд Трамп і Сем Бенкман-Фрід, але, коли він доходить до рівня цих трьох, зокрема, він може стати небезпечним, цитує статтю Daily Mail.

Фільм "Гаррі і Меган" режисерки Ліз Гарбус - це перший проєкт, що став результатом багаторічної угоди, яку пара підписала з потоковим гігантом ще 2020 року, незабаром після того, як вони оголосили, що йдуть у відставку з посади членів королівської родини, що працюють. Він наробив багато галасу у Великій Британії, а короля Чарльза навіть закликали позбавити Сасекських титулів. Щоправда, він на провокації не піддався. А навпаки запросив Меган і Гаррі на Різдво до Сандрінгема.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

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