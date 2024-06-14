Точно повернеться до роботи: з'явилися новини про здоров'я принцеси Уельської

Дружина принца Вільяма навряд чи з'явиться на святкуванні дня народження короля Чарльза 15 червня, але експерти переконані, що вона повністю планує повернутися до королівської ролі.

Королівська кореспондентка Vanity Fair Кеті Ніколл, виступаючи на Королівському ексклюзивному шоу The Sun, сказала, що з дуже близьких джерел, наближених до принцеси, знає, що на початковому етапі її лікування у Кейт були труднощі, але через деякий час з'явилися сприятливі зміни в динаміці.

"Я думаю, що спочатку це була боротьба, і я була дуже, дуже рада почути від більш ніж одного джерела, що вона нещодавно подолала найскладніший етап", — коментує експертка.

Кеті спростувала теорію, що з'явилася раніше про те, що принцеса Уельська може більше ніколи не повернутися до тієї ролі, яка в неї була раніше.

Принцеса Уельська Кетрін / Фото: Associated Press

"Я дійсно думаю, що це не так. Все, що я чую, це те, що вона повернеться до роботи. Вона повністю повернеться, щоб стати принцесою Уельською і зробити ту величезну роботу, яку вона робила раніше. Це буде тоді, коли вона отримає схвалення своєї медичної команди", — сказала експертка.

Нагадаємо, раніше минулого тижня принц Вільям та король Чарльз приєдналися до світових лідерів та ветеранів на серії заходів, присвячених 80-річчю висадки десанту під час операції "Дня Д". Спілкуючись із публікою Вільям сказав, що Кейт почувається краще. І їй дуже хотілося б бути присутньою на цьому заході.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

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