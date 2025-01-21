Тоді й зараз: розглядаємо старе та нове вбрання Іванки Трамп з інавгурації її батька

Дональд Трамп повернувся до Білого дому та став першим в історії США президентом, який зробив це з перервою у чотири роки. Інавгурація президента відбулася традиційно 20 січня, а прийшла підтримати його вся родина – дружина, діти та онуки.

Особливу увагу завжди привертає старша дочка президента Іванка Трамп. Оскільки вона була присутня і на минулій його інавгурації 2017 року, то пропонуємо згадати, що вона носила тоді й цього разу.

2017 року Іванка віддала перевагу не сукні, а штанному костюму. Її біле вбрання було від бренду Oscar de la Renta і включало жакет з асиметричним подолом і звужені штани.

Іванка Трамп / Фото: Associated Press

Образ вона тоді доповнила брошкою у вигляді прапора США, сережками та розкішним укладанням з легкими кучерями у стилі Старого Голлівуду.

Іванка Трамп / Фото: Associated Press

2024 року дочка президента віддала перевагу вбранню від Dior у ретростилі. Її лук включав спідницю-олівець, жакет із драпуванням та тонку кофту.

Іванка Трамп / Фото: Associated Press

Цікавими деталями вбрання стали капелюшок на її голові та сумка Lady Dior.

Іванка Трамп / Фото: Associated Press

Іванка Трамп / Фото: Associated Press

Читайте також: